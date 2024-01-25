Как выглядит и чем сейчас занимается Кристен Пазик - жена Андрея Шевченко

Как сейчас выглядит и чем занимается Кристен Пазик

Кристен сейчас 45 лет, но глядя на ее фотографии, можно сказать, что она выглядит потрясающе. Но это и не удивительно, ведь Пазик прежняя модель, посвятившая карьере много лет.

Раньше жена Шевченко снималась для крупных брендов и глянцев. Ее лицо светилось в Америке и Британии. Кристен была одной из самых популярных моделей в свое время. Но сейчас она уже не снимается для журналов.

На этом связь Кристен с миром моды не завершилась, поскольку она является совладелицей магазина мужской одежды под названием IKKON, который является семейным бизнесом.

Как известно, магазин она открыла вместе со своими сестрами Карой и Марисой. Сначала сестры продавали вещи в интернете, а затем в 2014 году они открыли настоящий бутик в штатах. Сейчас Пазик живет с Шевченко на три страны - США, Великобританию и Украину.

Чем сейчас живет Кристен Пазик (фото: instagram.com/kristenpazik)

Поскольку Андрей Шевченко и Кристен Пазик воспитывают четырех сыновей: старших Джордана и Кристиана и младших Александара и Райдера-Габриэля, то большинство своего времени она уделяет детям.

Исходя из того, что жена Шевченко демонстрирует в Instagram, ее фокус внимания сейчас направлен на семью и уют.

Но и о себе женщина не забывает, она выглядит невероятно. Ее фигура остается идеальной, ведь бывших моделей не бывает.

В 45 лет Пазик является настоящим примером того, как женщина может совмещать карьеру, семью, быть надежной опорой для мужчины, другом и мамой для детей и при этом оставаться женственной и красивой.

Чем сейчас живет Кристен Пазик (фото: instagram.com/kristenpazik)