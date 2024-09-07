Як виглядає ексучасниця гурту "ВІА Гра" Єва Бушміна, яка втекла з України та мовчить про війну

Початок кар'єри Яни Швець

Майбутня зірка народилася у місті Свердловськ Луганської області, яке знаходиться під окупацією РФ з 2014 року.

У 2001 році переїхала з родиною до Києва. Дівчина вступила до Київської академії естрадного та циркового мистецтва на факультет естрадного вокалу, після чого наполегливо стала робити перші кроки у шоу-бізнесі.

Швець співала у поп-гурті Lucky, була бек-вокалісткою Насті Каменських та гурту "Авіатор", вела ранкове шоу на музичному каналі "М1" і двічі брала участь у "Фабриці зірок". Саме тоді дівчина взяла собі псевдонім Єва Бушміна (Бушміна - це дівоче прізвище її мами).

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Участь у "ВІА Грі"

У 2010 році співачка стала однією з учасниць гурту "ВІА Гра", де замінила Тетяну Котову. Її колегами на той час були Альбіна Джанабаєва та Надія Грановська, яку згодом змінила Санта Дімопулос.

Єва Бушміна у складі "ВІА Гри" (фото: wikipedia.org)

За час участі Єви Бушміної у "ВІА Грі" група випустила три великі хіти: "Пошел вон", "День без тебе", "Алло, мам!". Незважаючи на приголомшливі успіхи, у 2012 році продюсер колективу Костянтин Меладзе розпустив гурт, щоб незабаром оголосити про запуск нового реаліті-шоу "Хочу у ВІА Гру", де дівчата боролися за шанс стати учасницями проекту.

Сольна кар'єра

У січні 2013 року записала перший сингл "Собой", на який було знято кліп.

З 2014 по 2016 рік випустила відеокліпи на пісні "Как вода", "Нельзя поменять", "Не преступление" та "Тени", які згодом увійшли до майбутнього альбому LAYAH. Ці роботи були зняті Танею Муіньо - режисеркою з Одеси, яка нині працює з топовими світовими зірками у США.

В 2016 році співачка оголосила про те, що проект "Єва Бушміна" припиняє своє існування і тепер її музика звучатиме під ім'ям LAYAH, що в перекладі з санскриту означає "розчинення".

У вересні 2016 року артистка випустила дебютний альбом LAYAH, який складався із 11 композицій. Потім у співачки вийшло ще кілька міні-альбомів.

Співачка LAYAH (фото: instagram.com/layahmusic)

Особисте життя

У 2013 році Бушміна народила дочку Едіту від українського бізнесмена Дмитра Ланового. Однак цей шлюб тривав недовго.

Останнім часом співачка живе зі скульптором із Одеси Денисом Грищуком, відомим під псевдонімом Grishigiano.

LAYAH із нинішнім обранцем (фото: instagram.com/layahmusic)

Де зараз Бушміна і що вона говорить про війну

Коли в 2022 році розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Бушміна була на відпочинку в Єгипті зі своїм коханим. Але пара не повернулася додому, вирішивши пожити у Франції.

Співачка втекла від війни в Україні (фото: instagram.com/layahmusic)

Туди спочатку переїхала і донька Бушміної, проте згодом дівчинка вирішила повернутися жити до тата до Києва. Як зазначила співачка в одному з інтерв'ю, Едіті "було погано тут, і їй не сподобалася Франція". Крім того, вона називає себе досить строгою матір'ю. Зазначимо, що фото та відео з дитиною в її блозі дуже мало.

LAYAH зараз (фото: instagram.com/layahmusic)

Судячи з її сторінки в Instagram, Бушміна не соромиться публікувати досить відверті фото та відео. Співачка сміливо оголюється, бере участь у фотосесіях та відеозйомках як сама, так і зі своїм чоловіком Денисом Грищуком.

Єва Бушміна (фото: instagram.com/layahmusic)

Крім відвертого контенту, на її сторінці можна знайти багато фото з поїздок та подорожей.

Артистка часто буває біля моря (фото: instagram.com/layahmusic)

Артистка не коментує теми війни в Україні. Вона жодного разу не засудила військову агресію РФ, а також не згадала про Україну у своїх публікаціях. У її блозі також немає інформації про допомогу постраждалим від війни або про збори для ЗСУ.

Більшість публікацій українка підписує англійською чи російською мовами.

Співачка та її чоловік люблять епатувати публіку (фото: instagram.com/layahmusic)