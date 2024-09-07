Как выглядит экс-участница группы "ВИА Гра" Ева Бушмина, которая сбежала из Украины и молчит о войне

Начало карьеры Яны Швец

Будущая звезда родилась в городе Свердловск Луганской области, который находится под оккупацией РФ с 2014 года.

В 2001 году переехала с семьей в Киев. Девушка поступила в Киевскую академию эстрадного и циркового искусства на факультет эстрадного вокала, после чего настойчиво стала делать первые шаги в шоу-бизнесе.

Швец пела в поп-группе Lucky, была бэк-вокалисткой Насти Каменских и группы "Авиатор", вела утреннее шоу на музыкальном канале "М1" и дважды участвовала в "Фабрике звезд". Именно тогда девушка взяла себе псевдоним Ева Бушмина (Бушмина - это девичья фамилия ее мамы).

Скриншот

Участие в "ВИА Гре"

В 2010 году певица стала одной из участниц группы "ВИА Гра", где заменила Татьяну Котову. Ее коллегами в то время были Альбина Джанабаева и Надежда Грановская, которую после ухода сменила Санта Димопулос.

Ева Бушмина в составе "ВИА Гры" (фото: wikipedia.org)

За время участия Евы Бушминой в "ВИА Гре" группа выпустила три больших хита: "Пошел вон", "День без тебя", "Алло, мам!". Несмотря на ошеломительные успехи, в 2012 году продюсер коллектива Константин Меладзе распустил группу, чтобы вскоре объявить о запуске нового реалити-шоу "Хочу в ВИА Гру", где девушки боролись за шанс стать участницами проекта.

Сольная карьера

В январе 2013 года записала первый сингл "Собой", на который был снят клип.

С 2014 по 2016 год выпустила видеоклипы на песни "Как вода", "Нельзя поменять", "Не преступление" и "Тени", которые впоследствии вошли в будущий альбом LAYAH. Эти работы были сняты Таней Муиньо - режиссером из Одессы, которая ныне работает с топовыми мировыми звездами в США.

В 2016 года певица объявила о том, что проект "Ева Бушмина" прекращает свое существование и теперь ее музыка будет звучать под именем LAYAH, что в переводе с санскрита означает "растворение".

В сентябре 2016 года артистка выпустила дебютный альбом LAYAH, который состоял из 11 композиций. Затем у певицы вышло еще несколько мини-альбомов.

Певица LAYAH (фото: instagram.com/layahmusic)

Личная жизнь

В 2013 году Бушмина родила дочь Эдиту от украинского бизнесмена Дмитрия Ланового. Однако этот брак продлился недолго.

В последнее время певица живет со скульптором из Одессы Денисом Грищуком, известным под псевдонимом Grishigiano.

LAYAH с нынешним избранником (фото: instagram.com/layahmusic)

Где сейчас Бушмина и что она говорит о войне

Когда в 2022 году началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, Бушмина была на отдыхе в Египте со своим возлюбленным. Но пара не вернулась домой, решив пожить во Франции.

Певица сбежала от войны в Украине (фото: instagram.com/layahmusic)

Туда сначала переехала и дочь Бушминой, однако потом девочка решила вернуться жить к папе в Киев. Как отметила певица в одном из интервью, Эдите "было плохо тут и ей не понравилась Франция". Кроме того, она называет себя достаточно строгой матерью. Отметим, что фото и видео с ребенком в ее блоге очень мало.

LAYAH сейчас (фото: instagram.com/layahmusic)

Судя по ее странице в Instagram, Бушмина не стесняется публиковать достаточно откровенные фото и видео. Певица смело оголяется, участвует в фотосессиях и видеосъемках как сама, так и со своим мужем Денисом Грищуком.

Ева Бушмина (фото: instagram.com/layahmusic)

Помимо откровенного контента, на ее странице можно найти много фото из поездок и путешествий.

Артистка часто бывает возле моря (фото: instagram.com/layahmusic)

Артистка не комментирует тему войны в Украине. Она ни разу не осудила военную агрессию РФ, а также не упомянула Украину в своих публикациях. В ее блоге также нет информации о помощи пострадавшим от войны или же о сборах для ВСУ.

Большинство публикаций украинка подписывает на английском или русском языках.

Певица и ее муж любят эпатировать публику (фото: instagram.com/layahmusic)