Як вигляд мав ТРЦ у Дніпрі до удару ракети РФ: фото до та після

Раніше ми показували, як у Харкові відновили ТРЦ, знищений росіянами у березні 2022 року.

Ми також розповідали про скандал навколо ТРЦ "Gulliver" у Києві, який відмовився демонструвати імена загиблих і полонених військових.

Читайте також, як будуть працювати ТРЦ Києва, Одеси та Львова на Новий рік.