Как выглядел ТРЦ в Днепре до удара ракты РФ: фото до и после

ТРЦ в Днепре до удара РФ

Поврежденный торгово-развлекательный центр был известен среди горожан. Внутри было много магазинов с одеждой, техникой, товарами для дома, продуктовые лавки, развлечения, заведения питания и т. д.

Как выглядел ТРЦ в Днепре до удара РФ (фото: informator.ua, t.me/hyevuy_dnepr)

В социальных сетях днепряне пишут, как еще вчера ходили сюда за новогодними покупками.

"Проснулся, умылся, покурил, сделал кофе, включил гирлянду на елке, сел за комп. Москали разбили ТЦ Apollo недалеко от моего дома. Надеюсь мужчина, у которого я вчера купил елку рядом с ТЦ, не погиб. Он как раз заступал на ночную смену. Гирлянду выключил", - пишет в X (Twitter) пользователь с ником "gansik".

Скриншот

ТРЦ в Днепре после удара РФ

В результате попадания ракеты уничтожена значительная часть ТРЦ. Очевидцы с места событий публикуют кадры разрушений, огня и дыма.

Как выглядит ТРЦ в Днепре после удара РФ (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

По состоянию на 10:30 29 декабря в Днепропетровской ОГА сообщили о пяти погибших и более 20 раненых.

Спасательные службы продолжают поисковую операцию, ведь под завалами могут оставаться люди.

Кроме того, российские оккупанты уничтожили роддом в Днепре, повредили частный дом и шестиэтажное здание.