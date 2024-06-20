Як відстежувати та керувати підписками в App Store: корисний лайфхак

Цікавитесь, на які послуги ви підписані через App Store? Компанія Apple зробила підписку на сервіси за допомогою вашого Apple ID простою та зручною. Але з іншого боку, легко забути, за що ви платите, що знаходиться на пробній, щомісячній чи річній підписці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний сайт новин у сфері Apple 9to5Mac .

Як відстежувати та керувати підписками App Store

На щастя, ви можете переглянути всі свої підписки на додатки Apple та сторонніх розробників в одному місці на своєму iPhone та інших пристроях Apple.

Відкрийте додаток "Налаштування" на вашому iPhone

Натисніть своє ім'я зверху

Тепер виберіть "Підписки"

Угорі ви побачите свої активні підписки, а нижче зможете переглянути минулі/скасовані

Натисніть на підписку, щоб скасувати або побачити більше деталей

Як виглядає управління підписками Apple та App Store на iPhone (фото: 9to5Mac)

Натиснувши на підписку для отримання більш детальної інформації, ви можете побачити, скільки ви платите, скільки часу залишилося до наступної оплати/продовження, перевірити інші варіанти підписки та скасувати її.

Крім перевірки наявності підписок у підключених облікових записах "Сімейного доступу", вам також може знадобитися перевірити будь-які інші Apple ID, які ви використовували раніше.

Якщо у вас виникли проблеми з підпискою App Store, ви здійснили випадкову покупку або у вас є інші питання, ви можете скористатись веб-сайтом підтримки Apple.