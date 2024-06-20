Как отслеживать и управлять подписками в App Store: полезный лайфхак
Интересуетесь, на какие сервисы вы подписаны через App Store? Компания Apple сделала подписку на сервисы с помощью вашего Apple ID простой и удобной. Но с другой стороны, легко забыть, за что вы платите, что находится на пробной, ежемесячной или годовой подписке.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей в сфере Apple 9to5Mac.
Как отслеживать и управлять подписками App Store
К счастью, вы можете просмотреть все свои подписки на приложения Apple и сторонних разработчиков в одном месте на своем iPhone и других устройствах Apple.
- Откройте приложение "Настройки" на вашем iPhone
- Нажмите свое имя вверху
- Теперь выберите "Подписки"
- Вверху вы увидите свои активные подписки, а ниже сможете просмотреть истекшие/отмененные
- Нажмите на подписку, чтобы отменить ее или увидеть больше деталей
Как выглядит управление подписками Apple и App Store на iPhone (фото: 9to5Mac)
Нажав на подписку для получения более подробной информации, вы можете увидеть, сколько вы платите, сколько времени осталось до следующей оплаты/продления, проверить другие варианты подписки и отменить ее.
Помимо проверки наличия подписок в подключенных учетных записях "Семейного доступа", вам также может потребоваться проверить любые другие Apple ID, которые вы использовали ранее.
Если у вас возникли проблемы с подпиской App Store, вы совершили случайную покупку или у вас есть другие вопросы, вы можете воспользоваться веб-сайтом поддержки Apple.
Читайте также, насколько безопасно использовать сторонние магазины приложений для iPhone.
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