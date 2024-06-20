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Как отслеживать и управлять подписками в App Store: полезный лайфхак

Четверг 20 июня 2024 18:00
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Как отслеживать и управлять подписками в App Store: полезный лайфхак Как отменить подписку, подключенную через App Store (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Интересуетесь, на какие сервисы вы подписаны через App Store? Компания Apple сделала подписку на сервисы с помощью вашего Apple ID простой и удобной. Но с другой стороны, легко забыть, за что вы платите, что находится на пробной, ежемесячной или годовой подписке.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей в сфере Apple 9to5Mac.

Как отслеживать и управлять подписками App Store

К счастью, вы можете просмотреть все свои подписки на приложения Apple и сторонних разработчиков в одном месте на своем iPhone и других устройствах Apple.

  • Откройте приложение "Настройки" на вашем iPhone
  • Нажмите свое имя вверху
  • Теперь выберите "Подписки"
  • Вверху вы увидите свои активные подписки, а ниже сможете просмотреть истекшие/отмененные
  • Нажмите на подписку, чтобы отменить ее или увидеть больше деталей

Как отслеживать и управлять подписками в App Store: полезный лайфхак

Как выглядит управление подписками Apple и App Store на iPhone (фото: 9to5Mac)

Нажав на подписку для получения более подробной информации, вы можете увидеть, сколько вы платите, сколько времени осталось до следующей оплаты/продления, проверить другие варианты подписки и отменить ее.

Помимо проверки наличия подписок в подключенных учетных записях "Семейного доступа", вам также может потребоваться проверить любые другие Apple ID, которые вы использовали ранее.

Если у вас возникли проблемы с подпиской App Store, вы совершили случайную покупку или у вас есть другие вопросы, вы можете воспользоваться веб-сайтом поддержки Apple.

Читайте также, насколько безопасно использовать сторонние магазины приложений для iPhone.

А еще мы писали, что для любителей ретрогейминга в App Store появились игры с Sony PSP.

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