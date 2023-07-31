Як відстежити статус заяви вступника: все, що треба знати абітурієнтам

Зареєстровано в ЄДЕБО

Цей статус є підтвердженням того, що абітурієнт подав електронну заяву до обраного ВНЗ.

Потребує уточнення вступником або Затримано

Це означає, що заяву прийняли до розгляду, але її дані потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням заяві цього статусу заклад освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та як їх подати.

Скасовано вступником

Цей статус присвоюється, якщо вступник у своєму електронному кабінеті сам скасував заяву, ще до присвоєння заяві статусу "Зареєстровано у закладі освіти" або "Потребує уточнення вступником". Важливо, що у цьому випадку вступник має право подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)

Якщо вступник у своєму електронному кабінеті уже після присвоєння заяві статусу "Зареєстровано у закладі освіти" або "Потребує уточнення вступником" її скасував, то він втрачає можливість подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Зареєстровано у закладі освіти

Цей статус присвоюється, коли заклад освіти прийняв заявку до розгляду та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі або допуск до вступних випробувань.

Допущено до конкурсу

Це означає, що заяву допустили до участі у конкурсі на бюджетну або контрактну форму навчання.

Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)

Цей статус надається, якщо заяву допустили до участі у конкурсі на контракт.

Відмовлено закладом освіти

Це означає, що зареєстровану заяву вступника не допустили до участі у конкурсному відборі або у вступних випробуваннях на підставі рішення приймальної комісії. У цьому випадку ВНЗ має вказати причину відмови.

Скасовано закладом освіти

Заклад освіти може скасувати подану заяву за рішенням приймальної комісії, якщо вони виявили технічної помилки, зроблені під час внесення даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку. Тоді ця заява вважається як така, що не подавалась.

Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)

Це означає, що вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням.

Виключено зі списку рекомендованих (навчання за державним (регіональним) замовленням)

Цей статус означає, що вступник втратив право бути зарахованим до ВНЗ за державним або регіональним замовленням у зв'язку з невиконанням вимог Порядку прийому або їх порушенням. У цьому випадку заклад має обов'язково зазначити причину виключення.

Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Такий статус присвоюють, коли вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Цей статус надають, коли вступник втратив право бути зарахованим до закладу освіти на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб у зв'язку з невиконанням вимог Порядку прийому або їх порушенням. Заклад має обов'язково вказати причину виключення.

Включено до наказу (навчання за державним (регіональним) замовленням)

Наказом про зарахування вступника зараховано до закладу освіти на навчання за державним або регіональним замовленням.

Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Вступника зараховують до закладу освіти на навчання за контрактом.

Деактивовано (у зв'язку із зарахуванням на навчання за державним (регіональним) замовленням)

Подана заява вважається такою, що не подавалась, якщо вступника включено до наказу про зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням.

Скасовано зарахування

Цей статус означає, що зарахування вступника до закладу освіти скасовано.