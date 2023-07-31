Как отследить статус заявления поступающего: все, что нужно знать абитуриентам

Зарегистрировано в ЕДЕБО

Этот статус является подтверждением того, что абитуриент подал электронное заявление в избранный вуз.

Нуждается в уточнении поступающим или Задержан

Это означает, что заявление было принято к рассмотрению, но его данные требуют уточнения. Одновременно с присвоением заявлению этого статуса учебное заведение отмечает перечень данных, требующих уточнения, и как их подать.

Отменен поступающим

Этот статус присваивается, если поступающий в своем электронном кабинете сам отменил заявление, еще до присвоения заявлению статуса "Зарегистрировано в учебном заведении" или "Требует уточнения абитуриентом". Важно, что в этом случае абитуриент имеет право подать новое заявление с такой же приоритетностью.

Отменен поступающим (без права подачи нового заявления с такой же приоритетностью)

Если поступающий в своем электронном кабинете уже после присвоения заявлению статуса "Зарегистрировано в учебном заведении" или "Требует уточнения поступающим" его отменил, то он теряет возможность подавать новое заявление с такой же приоритетностью.

Зарегистрировано в учебном заведении

Этот статус присваивается, когда учебное заведение приняло заявку к рассмотрению и в установленном порядке принимается решение о допуске поступающего к участию в конкурсном отборе или допуске к вступительным испытаниям.

Допущено к конкурсу

Это означает, что заявление было допущено к участию в конкурсе на бюджетную или контрактную форму обучения.

Допущено к конкурсу (обучение на средства физических и юридических лиц)

Этот статус предоставляется, если заявление было допущено к участию в конкурсе на контракт.

Отказано учебным заведением

Это означает, что зарегистрированное заявление абитуриента не было допущено к участию в конкурсном отборе или во вступительных испытаниях на основании решения приемной комиссии. В этом случае вуз должен указать причину отказа.

Отменено учебным заведением

Заведение может отменить поданное заявление по решению приемной комиссии, если они обнаружили техническую ошибку, сделанную при внесении данных в ЕГЭБО, что подтверждается актом о допущенной технической ошибке. Тогда это заявление считается как такое, что не подавалось.

Рекомендовано к зачислению (обучение по государственному (региональному) заказу)

Это означает, что поступающий прошел конкурсный отбор и рекомендован к зачислению на обучение по государственному или региональному заказу.

Исключено из списка рекомендованных (обучение по государственному (региональному) заказу)

Этот статус означает, что поступающий потерял право быть зачисленным в вузы по государственному или региональному заказу в связи с невыполнением требований Порядка приема или их нарушением. В этом случае заведение должно обязательно указать причину исключения.

Рекомендуется к зачислению (обучение на средства физических и/или юридических лиц)

Такой статус присваивают, когда поступающий прошел конкурсный отбор и рекомендован к зачислению на обучение за средства физических и/или юридических лиц.

Исключен из списка рекомендованных (обучение за средства физических и/или юридических лиц)

Этот статус предоставляют, когда поступающий потерял право быть зачисленным в учебное заведение за средства физических и/или юридических лиц в связи с невыполнением требований Порядка приема или их нарушением. Заведение должно обязательно указать причину исключения.

Включено в приказ (обучение по государственному (региональному) заказу)

Приказом о зачислении поступающего зачислено в учебное заведение по государственному или региональному заказу.

Включено в приказ (обучение на средства физических и/или юридических лиц)

Поступающего зачисляют в учебное заведение по контракту.

Деактивировано (в связи с зачислением на обучение по государственному (региональному) заказу)

Поданное заявление считается таким, что не подавалось, если поступающий включен в приказ о зачислении на обучение по государственному или региональному заказу.

Отменено зачисление

Этот статус означает, что зачисление поступающего в учебное заведение отменено.