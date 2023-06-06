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Як відрізнити оригінальний товар від підробки: дієві поради

Як відрізнити оригінальний товар від підробки (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

З розвитком онлайн-торгівлі зросла кількість підробок. В Інтернеті, особливо в соцмережах, можна часто побачити неоригінальні товари. Хтось купує такі речі знаючи та закриваючи очі на те, що це підробка. Інші думають, що купують фірмові речі за вигідною ціною.

Про те, як відрізнити підробку від оригіналу, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Купувати фірмові речі потрібно тільки в офіційних точках продажу бренду. Їхні адреси ви зможете побачити на сайтах виробників. Річ у тому, що тільки в магазині, дозволеному виробником, вам зможуть гарантувати якість і оригінальність товару.

Деякі бренди можуть мати невелику кількість своїх представництв у світі, але свої речі у такому разі вони також продають у мультибрендових бутіках.

На ринку, у переході або в маленькому підозрілому магазині оригінальну річ ви точно не купите.

Раніше ми пояснювали, як не стати жертвою онлайн-шахраїв.

Також читайте, як купувати речі в інтернет-магазині.

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