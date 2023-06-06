Як відрізнити оригінальний товар від підробки: дієві поради

Купувати фірмові речі потрібно тільки в офіційних точках продажу бренду. Їхні адреси ви зможете побачити на сайтах виробників. Річ у тому, що тільки в магазині, дозволеному виробником, вам зможуть гарантувати якість і оригінальність товару.

Деякі бренди можуть мати невелику кількість своїх представництв у світі, але свої речі у такому разі вони також продають у мультибрендових бутіках.

На ринку, у переході або в маленькому підозрілому магазині оригінальну річ ви точно не купите.