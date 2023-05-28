Українцям дали поради, як уникнути шахрайства під час онлайн-покупок
В Україні зростає рівень шахрайства при онлайн-покупках під час війни. Зловмисники намагаються обдурити всіх, навіть військових та волонтерів.
Про це розповіли у Міністерстві юстиції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.
У Мін'юсті навели приклад, що шахраї пропонують автомобілі, які користуються попитом серед військових. Для цього вони створюють фейкові облікові записи в соцмережах. Потенційних покупців вони змушують зробити передоплату, щоб "притримати" авто, пояснюючи це наявністю ще одного покупця. Потім вони одержують гроші та зникають.
Також шахраї пропонують постачання автомобілів з-за кордону та вимагають передоплати нібито під підставою розмитнення.
Подібна схема передоплати працює і з продажем різноманітної військової амуніції.
Як уникнути шахраїв:
- У разі сумнівів не слід ризикувати та купувати, щоб не втратити кошти. Краще придбати необхідні товари у надійного торговця або вибрати інші варіанти покупки.
- Віддавайте перевагу післяплатам, замовляйте товари з попереднім внесенням оплати тільки в перевірених та відомих Інтернет-магазинах.
- Стережіться онлайн-магазинів, які пропонують купити товари за заниженими цінами.
- Не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах.
- Вибирайте лише перевірені ресурси для онлайн-покупок.
При цьому, якщо ви вже стали жертвою шахраїв, можна звернутися до кіберполіції за посиланням.
Нагадаємо, раніше в Національному банку повідомляли, що сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій із платіжними картками за 2022 рік склала 481 млн гривень.
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