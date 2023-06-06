Как отличить оригинальный товар от подделки: действенные советы

Покупать фирменные вещи нужно только в официальных точках продаж бренда. Их адреса можно увидеть на сайтах производителей. Дело в том, что только в магазине, разрешенном изготовителем, вам смогут гарантировать качество и оригинальность товара.

Некоторые бренды могут иметь небольшое количество своих представительств в мире, но свои вещи они также продают в мультибрендовых бутиках.

На рынке, в переходе или в маленьком подозрительном магазине оригинальную вещь вы точно не купите.