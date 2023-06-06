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Как отличить оригинальный товар от подделки: действенные советы

Как отличить оригинальный товар от подделки (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

С развитием онлайн-торговли выросло количество подделок. В Интернете, особенно в соцсетях, часто можно увидеть неоригинальные товары. Кто покупает такие вещи зная и закрывая глаза на то, что это подделка. Остальные думают, что покупают фирменные вещи по выгодной цене.

О том, как отличить подлог от оригинала, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Покупать фирменные вещи нужно только в официальных точках продаж бренда. Их адреса можно увидеть на сайтах производителей. Дело в том, что только в магазине, разрешенном изготовителем, вам смогут гарантировать качество и оригинальность товара.

Некоторые бренды могут иметь небольшое количество своих представительств в мире, но свои вещи они также продают в мультибрендовых бутиках.

На рынке, в переходе или в маленьком подозрительном магазине оригинальную вещь вы точно не купите.

Раньше мы объясняли, как не стать жертвой онлайн-мошенников.

Также читайте, как покупать вещи в интернет-магазине.

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