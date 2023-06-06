Как отличить оригинальный товар от подделки: действенные советы

С развитием онлайн-торговли выросло количество подделок. В Интернете, особенно в соцсетях, часто можно увидеть неоригинальные товары. Кто покупает такие вещи зная и закрывая глаза на то, что это подделка. Остальные думают, что покупают фирменные вещи по выгодной цене.

О том, как отличить подлог от оригинала, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Цена

Прежде всего, на что нужно обратить внимание. Независимо от того, приобретаете ли вы в обычных магазинах или онлайн, цена остается весомым показателем того, поддельный ли товар.

Роскошные духи, которые действительно стоят более 100 евро, а предлагают за 30, это кричащий факт, что товар - подделка. Чтобы не попасть в ловушку, всегда сравнивайте цены.

Качество товара

Когда товар у вас в руках например одежда или сумочка, не увлекайтесь слишком быстро, думая, что он идеален и безупречен. Как правило, для подделки используются более дешевые материалы, а поэтому некачественные.

Нередко можно встретить искусственную кожу, хрупкое стекло, недорогой текстиль, старые или ранее использованные электронные детали. Другими словами, если у вас есть какие-то сомнения по поводу подлинности товара, то вероятно так они не просто так.

Убедитесь, что швы симметричны и равномерны, внимательно посмотрите на внешний вид материала.

Упаковка \ этикетка

Упаковка и этикетка много говорят о продукте, который вы планируете купить, поэтому его следует тщательно осмотреть. Это даже безошибочное средство отличить оригинальный продукт от подделки, сколько дизайнерские бренды инвестируют в высококачественную упаковку.

Убедитесь, что на этикетке или упаковке отображается вся основная информация (продукт, изготовитель, дата изготовления) и нет орфографических ошибок.

Если ваш товар завернут в дешевый пластик или любой другой непрочный материал, такая вещь может быть подделкой.

Если товар вообще без упаковки или этикетки, это точно подделка.

Где покупать фирменные вещи

Покупать фирменные вещи нужно только в официальных точках продаж бренда. Их адреса можно увидеть на сайтах производителей. Дело в том, что только в магазине, разрешенном изготовителем, вам смогут гарантировать качество и оригинальность товара.

Некоторые бренды могут иметь небольшое количество своих представительств в мире, но свои вещи они также продают в мультибрендовых бутиках.

На рынке, в переходе или в маленьком подозрительном магазине оригинальную вещь вы точно не купите.