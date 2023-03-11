Як відрізнити натуральний кисломолочний сир від підробки: простий трюк для перевірки вдома

Навіщо перевіряти "молочку" на натуральність

Справжній кисломолочний сир виготовляють із молока корів, овець або кіз. Принаймні саме це молоко є найбільш розповсюдженим в Україні. До молока також додають бактерії та сіль.

Це допомагає убезпечити споживання сиру людиною. Але при цьому справжні молочні продукти мають здатність швидко псуватися. Якщо на пакуванні вказаний довгий термін зберігання, це не означає, що протягом усього часу продукт буде смакувати належнии чином.

Щоб здешевити виробництво та продовжити термін зберігання продукту, заводи додають до складу відповідні речовини, наприклад, пальмову олію. Надмірне її споживання може призвести до порушень у самопочутті та стані здоров'я.

Як перевірити, що кисломолочний сир натуральний

Вам необхідно взяти трохи окропу, склянку або миску та, звісно ж, сир. Не обов'язково купувати сир спеціально для експерименту. Можете взяти той, що є у вас вдома. Тоді будете знати, чи варто його ще споживати.

Далі наберіть в зручну ємність 1-1,5 склянки окропу. Покладіть невелику кількість сирної маси та помістіть в окріп. Буде достатньо лише чайної ложки. Спостерігайте за сумішшю протягом 2-3 хвилин.

Тепер час висновків. Якщо продукт як був грудкою, так і залишився, а вода при цьому лише злегка замутилася від сироватки, то сир натуральний.

Якщо продукт розсипався на дрібні грудки, а на водній поверхні при цьому утворилася плівка або олійні плями, то висновки невтішні. У складі цього кисломолочного сиру міститься пальмова олія та, можливо, інші речовини.

Іншим цікавим способом перевірки сиру на натуральність може стати ваша домашня тварина. Дайте придбаний сир коту або собаці. Завдяки гарно розвиненому нюху, вони визначають, чи безпечно їсти той чи інший продукт.

Відповідно якщо улюбленець не став їсти те, що ви йому поклали, кисломолочний сир містить небезпечні складові.