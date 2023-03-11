Как отличить натуральный творог от подделки: простой трюк для проверки дома

Зачем проверять "молочку" на натуральность

Настоящий творог изготавливают из молока коров, овец или коз. По крайней мере, именно это молоко является наиболее распространенным в Украине. К молоку также добавляют бактерии и соль.

Это помогает обезопасить потребление сыра человеком. Но при этом настоящие молочные продукты обладают способностью быстро портиться. Если на упаковке указан длительный срок хранения, это не означает, что в течение всего времени продукт будет наслаждаться должным образом.

Чтобы удешевить производство и продлить срок хранения продукта, заводы добавляют в состав соответствующие вещества, например пальмовое масло. Чрезмерное его потребление может привести к нарушениям в самочувствии и состоянии здоровья.

Как проверить, что творог натуральный

Вам необходимо взять немного кипятка, стакан или миску и, конечно же, творог. Необязательно покупать творог специально для эксперимента. Можете взять тот, что у вас дома. Тогда будете знать, стоит ли его потреблять.

Далее наберите в удобную емкость 1-1,5 стакана кипятка. Положите небольшое количество творожной массы и поместите в кипяток. Будет достаточно чайной ложки. Наблюдайте за смесью в течение 2-3 минут.

Теперь время выводов. Если продукт как был комом, так и остался, а вода при этом лишь слегка замутилась от сыворотки, то творог натуральный.

Если продукт рассыпался на мелкие комки, а на водной поверхности при этом образовалась пленка или масляные пятна, то выводы неутешительны. В составе этого творога содержится пальмовое масло и, возможно, другие вещества.

Другим интересным способом проверки творога на натуральность может стать ваше домашнее животное. Дайте приобретенный продукт коту или собаке. Благодаря хорошо развитому обонянию, они определяют, безопасно ли есть тот или иной продукт.

Соответственно, если любимец не стал есть то, что вы ему положили, творог содержит опасные составляющие.