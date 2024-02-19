Як відновити свідоцтво про народження в Україні та за кордоном: інструкція

Хто й коли може отримати свідоцтво про народження повторно

Повторно видане свідоцтво про народження - це документ, що має таку саму юридичну силу, як і свідоцтво, видане вперше.

Він видається громадянам за умови, якщо оригінал документа було втрачено, вкрадено, пошкоджено чи знищено.

Отримати свідоцтво про народження повторно в умовах воєнного стану мають право:

фізична особа (для себе)

дитина (за наявності паспорта)

батьки дитини (або один із них)

родичі дитини (бабуся, дідусь, повнолітні брат чи сестра, тітка, дядько, вітчим або мачуха)

усиновлювачі дитини та інші визначені законодавством особи

Для цього потрібно написати відповідну заяву, пред'явити оригінал паспорта (чи паспортного документа) й сплатити державне мито.

Для того, щоб отримати документ на підставі довіреності, варто звернутися в один з відділів державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) для уточнення інформації.

Як відновити свідоцтво про народження в Україні

Громадянам, що перебувають в Україні, отримати свідоцтво про народження можна кількома способами:

Онлайн - за допомогою "Дії". Офлайн - у відділеннях ДРАЦС. За допомогою спеціалізованих агенств і компаній (знайти їх можна в мережі інтернет).

Для того, щоб отримати свідоцтво про народження онлайн, потрібно:

відкрити портал "Дія"

обрати "Повторна видача свідоцтва про народження"

натиснути "Подати заяву"

авторизуватись або зареєструватись у кабінеті громадянина

заповнити онлайн-форму для повторного отримання свідоцтва

вибрати, як хочете отримати документ - у найближчому ДРАЦС, у відділенні "Укрпошти" або кур'єром

оплатити послугу

промоніторити статус заяви у кабінеті громадянина в розділі "Послуги" - "Замовлені послуги"

дочекатися сповіщення на пошті

отримати документ обраним способом

Авторизуватися в "Дії" можна по-різному (скріншот: id.diia.gov.ua)

Якщо з якоїсь причини онлайн-послугою скористатися не виходить, можна звернутися до найближчого відділу ДРАЦС.

Там також необхідно буде написати заяву про повторну видачу свідоцтва про народження, дочекатися й отримати документ (поштою або ж в обраному відділі ДРАЦС).

Як відновити свідоцтво про народження за кордоном

Громадяни України, що перебувають за кордоном, можуть скористатися послугами ДРАЦС:

у дипломатичних представництвах та консульських установах України

через Міністерство закордонних справ України - за заявою або анкетою установленого зразка (документ має підписати людина, яка запитує документи)

За наявності довіреності документи органів ДРАЦС можуть повторно видаватись третій особі.

Для цього довіреність має бути посвідчена відповідно до закону України "Про нотаріат", або документа, що посвідчує повноваження представника, відповідно до закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Якщо довіреною особою є адвокат, йому потрібно показати ордер та завірену копію договору про надання правової допомоги.