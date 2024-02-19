Як відновити свідоцтво про народження в Україні та за кордоном: інструкція

Як відновити свідоцтво про народження в Україні та за кордоном знають не всі. Водночас воно може знадобитися українцям при оформленні різноманітних документів, вступу до закладів вищої освіти (ЗВО), підтвердженні родинних зв'язків чи дозволу на проживання в іншій країні.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто й коли може отримати свідоцтво про народження повторно, а також як саме це зробити в Україні та за кордоном.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: портал "Дія", Міністерство юстиції України, Міністерство закордонних справ України.
Повторно видане свідоцтво про народження - це документ, що має таку саму юридичну силу, як і свідоцтво, видане вперше.
Він видається громадянам за умови, якщо оригінал документа було втрачено, вкрадено, пошкоджено чи знищено.
Отримати свідоцтво про народження повторно в умовах воєнного стану мають право:
Для цього потрібно написати відповідну заяву, пред'явити оригінал паспорта (чи паспортного документа) й сплатити державне мито.
Для того, щоб отримати документ на підставі довіреності, варто звернутися в один з відділів державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) для уточнення інформації.
Громадянам, що перебувають в Україні, отримати свідоцтво про народження можна кількома способами:
Для того, щоб отримати свідоцтво про народження онлайн, потрібно:
Авторизуватися в "Дії" можна по-різному (скріншот: id.diia.gov.ua)
Якщо з якоїсь причини онлайн-послугою скористатися не виходить, можна звернутися до найближчого відділу ДРАЦС.
Там також необхідно буде написати заяву про повторну видачу свідоцтва про народження, дочекатися й отримати документ (поштою або ж в обраному відділі ДРАЦС).
Громадяни України, що перебувають за кордоном, можуть скористатися послугами ДРАЦС:
За наявності довіреності документи органів ДРАЦС можуть повторно видаватись третій особі.
Для цього довіреність має бути посвідчена відповідно до закону України "Про нотаріат", або документа, що посвідчує повноваження представника, відповідно до закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".
Якщо довіреною особою є адвокат, йому потрібно показати ордер та завірену копію договору про надання правової допомоги.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як легалізувати свідоцтво про народження дитини, отримане на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).
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