Що робити, якщо дитині за кордоном уже виповнилось 18 років, а вона не має українського паспорта
Українці, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року і вже досягли 18-річного віку, можуть оформити свій перший український паспорт через закордонні підрозділи ДП "Документ".
Про те, як це зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Державної міграційної служби України.
Як оформити український паспорт за кордоном
- зверніться до найближчого доступного ДП "Документ" за кордоном. Адреси центрів за кордоном можна дізнатись тут
- подайте наступні документи - письмову заяву в довільній формі із зазначенням відомостей про членів сім’ї (зокрема колишньої дружини/колишнього чоловіка), близької особи, які будуть залучені до проведення процедури встановлення особи, свідоцтво про народження, паспорти батьків або їх копії, документи з фото, фото 3,5x4,5
- пройдіть процедуру встановлення особи в режимі відеоконференцзвʼязку. Присутність заявника у ДП "Документ" під час відеоконференцзв’язку є обов’язковою
- отримайте від підрозділу ДП "Документ" повідомлення про готовність паспорта та необхідність забрати його з підрозділу ДМС на території України
- отримайте паспорт громадянина України у визначеному підрозділі ДМС на території України
Важливо, що оформити паспорт в такий спосіб можуть лише ті особи, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 р. Факт виїзду особи за межі України з 24 лютого 2022 р. підтверджується поданими документами з відміткою про перетинання кордону країни перебування або іншими документами, що підтверджують такий факт.
Отримати такий паспорт ні в підрозділі ДП "Документ", ні в закордонній дипломатичній установі України неможливо. Готовий паспорт можна забрати лише в Україні.
Для отримання паспорта на території України необхідно спочатку оформити посвідчення особи на повернення в Україну в закордонній дипломатичній установі України. Термін видачі такого посвідчення - від 1 до 5 робочих днів.
Одночасно з "внутрішнім" українським паспортом можна оформити також і паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
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