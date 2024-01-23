Що робити, якщо дитині за кордоном уже виповнилось 18 років, а вона не має українського паспорта

Українці, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року і вже досягли 18-річного віку, можуть оформити свій перший український паспорт через закордонні підрозділи ДП "Документ".

Про те, як це зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Державної міграційної служби України.

Як оформити український паспорт за кордоном

зверніться до найближчого доступного ДП "Документ" за кордоном. Адреси центрів за кордоном можна дізнатись тут

подайте наступні документи - письмову заяву в довільній формі із зазначенням відомостей про членів сім’ї (зокрема колишньої дружини/колишнього чоловіка), близької особи, які будуть залучені до проведення процедури встановлення особи, свідоцтво про народження, паспорти батьків або їх копії, документи з фото, фото 3,5x4,5

пройдіть процедуру встановлення особи в режимі відеоконференцзвʼязку. Присутність заявника у ДП "Документ" під час відеоконференцзв’язку є обов’язковою

отримайте від підрозділу ДП "Документ" повідомлення про готовність паспорта та необхідність забрати його з підрозділу ДМС на території України

отримайте паспорт громадянина України у визначеному підрозділі ДМС на території України

Важливо, що оформити паспорт в такий спосіб можуть лише ті особи, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 р. Факт виїзду особи за межі України з 24 лютого 2022 р. підтверджується поданими документами з відміткою про перетинання кордону країни перебування або іншими документами, що підтверджують такий факт.

Отримати такий паспорт ні в підрозділі ДП "Документ", ні в закордонній дипломатичній установі України неможливо. Готовий паспорт можна забрати лише в Україні.

Для отримання паспорта на території України необхідно спочатку оформити посвідчення особи на повернення в Україну в закордонній дипломатичній установі України. Термін видачі такого посвідчення - від 1 до 5 робочих днів.

Одночасно з "внутрішнім" українським паспортом можна оформити також і паспорт громадянина України для виїзду за кордон.