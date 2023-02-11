Як легалізувати свідоцтво про народження дитини, отримане на ТОТ: план дій

Для того, щоб свідоцтво про народження дитини, що народилась на тимчасово окупованій території і було там видане, визнати в Україні треба виконати декілька важливих кроків.

Інструкція складається з наступних кроків

Крок 1. Звернутися із заявою про встановлення факту народження дитини на тимчасово окупованій території України до будь-якого суду за межами такої території, незалежно від місця вашого проживання. Якщо подати заяву особисто неможливо, її можуть подати ваші родичі або інші законні представники дитини.



Заява подається у довільній формі, де має бути зазначено:

• факт, який заявник просить встановити, та з якою метою;

• причини неможливості отримання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

• докази, що підтверджують факт.



До заяви додаються:

• копії документів, що підтверджують народження дитини (медичне свідоцтво про народження та/або медичний висновок про народження, інші медичні довідки);

• копії паспортів та ідентифікаційних кодів батьків;

• копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

• докази факту народження дитини (за наявності);

• довідка про неможливість відновлення втрачених документів.

Лубінець додав, що справи про встановлення факту народження дитини на тимчасово окупованій території України розглядаються судом невідкладно з моменту надходження заяви.



Крок 2. У разі задоволення заяви суд невідкладно видасть вам копію рішення, в якому будуть зазначені дані про дату і місце народження дитини, її стать, відомості про батьків, або у разі вашої відсутності під час проголошення рішення - невідкладно надішле копію рішення до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження особи.



Крок 3. Для отримання свідоцтва про народження дитини вам (або особі, яка має відповідну довіреність) необхідно подати до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду про встановлення відповідного факту та свій паспорт громадянина України. Свідоцтво про народження видається в день подання рішення суду.

При цьому, як зазначив омбудсмен, ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню.