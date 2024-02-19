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Как восстановить свидетельство о рождении в Украине и за границей: инструкция

Восстановить свидетельство о рождении можно как в Украине, так и за рубежом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Как восстановить свидетельство о рождении в Украине и за границей, знают не все. В то же время оно может потребоваться украинцам при оформлении разнообразных документов, поступлении в заведения высшего образования (ЗВО), подтверждении родственных связей или вида на жительство в другой стране.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто и когда может получить свидетельство о рождении повторно, а также как это сделать в Украине и за рубежом.

При подготовке материала были использованы следующие источники: портал "Дія", Министерство юстиции Украины, Министерство иностранных дел Украины.

Кто и когда может получить свидетельство о рождении повторно

Повторно выданное свидетельство о рождении - это документ, имеющий такую же юридическую силу, как и свидетельство, выданное впервые.

Оно выдается гражданам при условии, что оригинал документа был потерян, украден, поврежден или уничтожен.

Получить свидетельство о рождении повторно в условиях военного положения имеют право:

  • физическое лицо (для себя)
  • ребенок (при наличии паспорта)
  • родители ребенка (или один из них)
  • родственники ребенка (бабушка, дедушка, совершеннолетние брат или сестра, тетя, дядя, отчим или мачеха)
  • усыновители ребенка и другие определенные законодательством лица

Для этого нужно написать соответствующее заявление, предъявить оригинал паспорта (или паспортного документа) и уплатить государственную пошлину.

Для того чтобы получить документ на основании доверенности, следует обратиться в один из отделов государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) для уточнения информации.

Как восстановить свидетельство о рождении в Украине

Гражданам, находящимся в Украине, получить свидетельство о рождении можно несколькими способами:

  1. Онлайн - с помощью "Дії".
  2. Оффлайн - в отделениях ГРАГС.
  3. С помощью специализированных агентств и компаний (найти их можно в сети интернет).

Для того чтобы получить свидетельство о рождении онлайн, нужно:

  • открыть портал "Дія"
  • выбрать "Повторна видача свідоцтва про народження"
  • нажать "Подати заяву"
  • авторизоваться или зарегистрироваться в кабинете гражданина
  • заполнить онлайн-форму для повторного получения свидетельства
  • выбрать, как хотите получить документ - в ближайшем ГРАГС, в отделении "Укрпочты" или курьером
  • оплатить услугу
  • промониторить статус заявления в кабинете гражданина в разделе "Послуги" - "Замовлені послуги"
  • дождаться оповещения на почте
  • получить документ выбранным способом

Авторизоваться в "Дії" можно по-разному (скриншот: id.diia.gov.ua)

Если по какой-либо причине воспользоваться онлайн-услугой не получается, можно обратиться в ближайший отдел ГРАГС.

Там также необходимо будет написать заявление о повторной выдаче свидетельства о рождении, дождаться и получить документ (по почте или в выбранном отделе ГРАГС).

Как восстановить свидетельство о рождении за границей

Граждане Украины, находящиеся за границей, могут воспользоваться услугами ГРАГС:

  • в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Украины
  • через Министерство иностранных дел Украины - по заявлению или анкете установленного образца (документ должен подписать человек, запрашивающий документы)

При наличии доверенности документы органов ГРАГС могут повторно выдаваться третьему лицу.

Для этого доверенность должна быть заверена в соответствии с законом Украины "О нотариате" или документом, удостоверяющим полномочия представителя, в соответствии с законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Если доверенным лицом является адвокат, ему нужно показать ордер и заверенную копию договора о предоставлении правовой помощи.

Напомним, ранее мы рассказывали, как легализовать свидетельство о рождении ребенка, полученное на временно оккупированных территориях (ТОТ).

Читайте также, что делать, если ребенку за границей уже исполнилось 18 лет, а у него нет украинского паспорта.

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