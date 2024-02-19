Как восстановить свидетельство о рождении в Украине и за границей: инструкция

Как восстановить свидетельство о рождении в Украине и за границей, знают не все. В то же время оно может потребоваться украинцам при оформлении разнообразных документов, поступлении в заведения высшего образования (ЗВО), подтверждении родственных связей или вида на жительство в другой стране.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто и когда может получить свидетельство о рождении повторно, а также как это сделать в Украине и за рубежом.
При подготовке материала были использованы следующие источники: портал "Дія", Министерство юстиции Украины, Министерство иностранных дел Украины.
Повторно выданное свидетельство о рождении - это документ, имеющий такую же юридическую силу, как и свидетельство, выданное впервые.
Оно выдается гражданам при условии, что оригинал документа был потерян, украден, поврежден или уничтожен.
Получить свидетельство о рождении повторно в условиях военного положения имеют право:
Для этого нужно написать соответствующее заявление, предъявить оригинал паспорта (или паспортного документа) и уплатить государственную пошлину.
Для того чтобы получить документ на основании доверенности, следует обратиться в один из отделов государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) для уточнения информации.
Гражданам, находящимся в Украине, получить свидетельство о рождении можно несколькими способами:
Для того чтобы получить свидетельство о рождении онлайн, нужно:
Авторизоваться в "Дії" можно по-разному (скриншот: id.diia.gov.ua)
Если по какой-либо причине воспользоваться онлайн-услугой не получается, можно обратиться в ближайший отдел ГРАГС.
Там также необходимо будет написать заявление о повторной выдаче свидетельства о рождении, дождаться и получить документ (по почте или в выбранном отделе ГРАГС).
Граждане Украины, находящиеся за границей, могут воспользоваться услугами ГРАГС:
При наличии доверенности документы органов ГРАГС могут повторно выдаваться третьему лицу.
Для этого доверенность должна быть заверена в соответствии с законом Украины "О нотариате" или документом, удостоверяющим полномочия представителя, в соответствии с законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".
Если доверенным лицом является адвокат, ему нужно показать ордер и заверенную копию договора о предоставлении правовой помощи.
Напомним, ранее мы рассказывали, как легализовать свидетельство о рождении ребенка, полученное на временно оккупированных территориях (ТОТ).
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