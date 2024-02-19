Как восстановить свидетельство о рождении в Украине и за границей: инструкция

Кто и когда может получить свидетельство о рождении повторно

Повторно выданное свидетельство о рождении - это документ, имеющий такую же юридическую силу, как и свидетельство, выданное впервые.

Оно выдается гражданам при условии, что оригинал документа был потерян, украден, поврежден или уничтожен.

Получить свидетельство о рождении повторно в условиях военного положения имеют право:

физическое лицо (для себя)

ребенок (при наличии паспорта)

родители ребенка (или один из них)

родственники ребенка (бабушка, дедушка, совершеннолетние брат или сестра, тетя, дядя, отчим или мачеха)

усыновители ребенка и другие определенные законодательством лица

Для этого нужно написать соответствующее заявление, предъявить оригинал паспорта (или паспортного документа) и уплатить государственную пошлину.

Для того чтобы получить документ на основании доверенности, следует обратиться в один из отделов государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) для уточнения информации.

Как восстановить свидетельство о рождении в Украине

Гражданам, находящимся в Украине, получить свидетельство о рождении можно несколькими способами:

Онлайн - с помощью "Дії". Оффлайн - в отделениях ГРАГС. С помощью специализированных агентств и компаний (найти их можно в сети интернет).

Для того чтобы получить свидетельство о рождении онлайн, нужно:

открыть портал "Дія"

выбрать "Повторна видача свідоцтва про народження"

нажать "Подати заяву"

авторизоваться или зарегистрироваться в кабинете гражданина

заполнить онлайн-форму для повторного получения свидетельства

выбрать, как хотите получить документ - в ближайшем ГРАГС, в отделении "Укрпочты" или курьером

оплатить услугу

промониторить статус заявления в кабинете гражданина в разделе "Послуги" - "Замовлені послуги"

дождаться оповещения на почте

получить документ выбранным способом

Авторизоваться в "Дії" можно по-разному (скриншот: id.diia.gov.ua)

Если по какой-либо причине воспользоваться онлайн-услугой не получается, можно обратиться в ближайший отдел ГРАГС.

Там также необходимо будет написать заявление о повторной выдаче свидетельства о рождении, дождаться и получить документ (по почте или в выбранном отделе ГРАГС).

Как восстановить свидетельство о рождении за границей

Граждане Украины, находящиеся за границей, могут воспользоваться услугами ГРАГС:

в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Украины

через Министерство иностранных дел Украины - по заявлению или анкете установленного образца (документ должен подписать человек, запрашивающий документы)

При наличии доверенности документы органов ГРАГС могут повторно выдаваться третьему лицу.

Для этого доверенность должна быть заверена в соответствии с законом Украины "О нотариате" или документом, удостоверяющим полномочия представителя, в соответствии с законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Если доверенным лицом является адвокат, ему нужно показать ордер и заверенную копию договора о предоставлении правовой помощи.