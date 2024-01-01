Як відновити стан шкіри після веселої новорічної ночі

Зазвичай, дівчата дуже відповідально ставляться до стану своєї шкіри на обличчі, а для цього потрібен правильний догляд. Але іноді виникають безсонні ночі й одна з них - новорічна.

Про те, як відновити шкіру після безсонної новорічної ночі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Loreal.

Як відновити шкіру після новорічної ночі

Варто розуміти, що після веселої ночі шкіра потребує особливого піклування про себе, адже весь день і всю ніч до цього вона була під макіяжем та ще й піддавалась впливу зовнішніх чинників, алкоголю і новорічної їжі, що зазвичай не є корисною.

Для того, щоб відновити шкіру обличчя, потрібно знати за що хапатися одразу.

Крок перший - очищення

У новорічну ніч дівчата і жінки зазвичай роблять красивий макіяж, аби зустріти Новий рік святково. Це ж так приємно нарядитись та відчувати себе красивою і щасливою.

Але є і мінус: ваша шкіра всю ніч знаходиться під "маскою" макіяжу та ще й, імовірніший, ви випиваєте, плюс не спите до самого ранку. Ці фактори не можуть не відобразитися на стані вашої шкіри на ранок. Тому спершу треба гарно очистити шкіру від макіяжу та забруднень.

Як відновити шкіру після новорічної ночі (фото: Freepik)

Крок другий - зволоження

Після очищення обов’язково треба протерти обличчя тоніком та накладіть зволожувальну маску. Краще за все зробити тканеву. А потім нанесіть денний крем що зволожує

Також не забувайте про ніжну зону - шкіра навколо очей. Найкращим варіантом буде - накласти патчі від набряків, адже нагадуємо, ви відновлюєтеся після новорічної ночі.

Останнім етапом буде нанесення спеціального крему або масла для зони під очима.

Крок третій - релакс

Для повного відновлення шкіри обличчя та загалом вашого організму після новорічних гулянь, треба відпочити від макіяжу. По можливості влаштуйте своїй шкірі релакс від різних косметичних засобів, крім тих, які ми вже описали вище.

