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Лікар назвав одну річ, яку ви маєте зробити після душу для загального здоров'я

Понеділок 25 грудня 2023 14:13
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Лікар назвав одну річ, яку ви маєте зробити після душу для загального здоров'я Що потрібно обов'язково зробити після душу (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Душ є частиною повсякденного життя людей. Його переваги включають прилив енергії та розслаблення м'язових болів. Але є одна річ, якою завжди слід закінчувати прийом душу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на доктора Джанін Боурінг.

Що обов'язково потрібно зробити після душу

Медик є матір'ю п'ятьох дітей та веде блог про здоров'я на YouTube.

В одному зі своїх відео вона рекомендувала завжди закінчувати прийом душу холодною водою.

"Ось чому вам завжди слід закінчувати прийом душу холодною водою, особливо важливо спрямовувати воду на голову та груди, тому що холод допомагає вашим лептиновим рецепторам, а резистентність до лептину необхідно усунути, щоб збалансувати ваші гормони", - повідомила лікар.

Також ця дія допоможе вам скинути вагу.

За словами лікаря, холодна вода допоможе вашій парасимпатичній частині нервової системи розслабитись. Також після цього ви відчуєте бадьорість і позбавитеся стресу. Тримайте холодну воду на обличчі та грудях у душі якомога довше.

"Це справді матиме велике значення і для вашого загального здоров'я", - резюмувала Боурінг.

Раніше ми повідомляли, чому приймати душ під час грози небезпечно.

Також читайте, як ефективно почистити душову лійку від нальоту.

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