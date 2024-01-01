Как восстановить состояние кожи после веселой новогодней ночи

Обычно девушки очень ответственно относятся к состоянию своей кожи на лице, а для этого требуется правильный уход. Но иногда возникают бессонные ночи и одна из них - новогодняя.

О том, как восстановить кожу после бессонной новогодней ночи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Loreal.

Как восстановить кожу после новогодней ночи

Следует понимать, что после веселой ночи кожа нуждается в особой заботе о себе, ведь весь день и всю ночь до этого она была под макияжем и еще подвергалась влиянию внешних факторов, алкоголя и новогодней пищи, что обычно не полезно.

Для того чтобы восстановить кожу лица, нужно знать за что хвататься сразу.

Шаг первый - очищение

В новогоднюю ночь девушки и женщины обычно делают красивый макияж, чтобы встретить Новый год празднично. Это ведь так приятно нарядиться и чувствовать себя красивой и счастливой.

Но есть и минус: ваша кожа всю ночь находится под "маской" макияжа да еще, вероятнее всего, вы выпиваете, плюс не спите до самого утра. Эти факторы не могут не сказаться на состоянии вашей кожи к утру. Поэтому сначала нужно хорошо очистить кожу от макияжа и загрязнений.

Как восстановить кожу после новогодней ночи (фото: Freepik)

Шаг второй - увлажнение

После очищения обязательно нужно протереть лицо тоником и наложить увлажняющую маску. Лучше всего сделать тканевую. А затем нанесите увлажняющий дневной крем

Также не забывайте о нежной зоне - коже вокруг глаз. Лучшим вариантом будет - наложить патчи от отеков, ведь напоминаем, вы восстанавливаетесь после новогодней ночи.

Последним этапом будет нанесение специального крема или масла для зоны под глазами.

Шаг третий - релакс

Для полного восстановления кожи лица и вашего организма после новогодних гуляний, нужно отдохнуть от макияжа. По возможности устройте своей коже релакс от разных косметических средств, кроме тех, которые мы уже описали выше.

