Як відновити документи на житло під час війни: роз'яснення від юриста

Втрата документів під час війни - проблема буденна. Вони можуть загубитися під час евакуації, згоріти або просто бути забутими в одному з місць вашого тимчасового перебування. Тому в Україні існує алгоритм відновлення документі на житло, які є не менш важливими за решту.

Як їх відновити під час війни - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Які документи потрібні

У волонтерському русі "Адвокати ЗСУ" зазначають, що вся документація на нерухоме майно складається з технічного паспорта та свідоцтва про право власності, договір дарування, договір купівлі-продажу або свідоцтво про право на спадщину.

"Наявність лише технічного паспорта на нерухоме майно не є доказом права власності на це майно в особи. Тому, найголовнішим документом є саме правоустановчі документи: свідоцтво про право на спадщину, свідоцтва про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування", - наголошують експерти.

Як відновити технічний паспорт

Якщо ви втратили технічний паспорт, зверніться до бюро технічної інвентаризації, яке видавало оригінал технічного паспорта з заявою про отримання дубліката технічного паспорта.

До заяви, необхідно буде додати документ, що підтверджує право власності особи на нерухомість. Це може бути витяг з Реєстру речових прав або ж інформаційна довідка щодо реєстрації права власності залежно від року реєстрації.

Якщо на території, де перебуває ваше житло, ведуться бойові дії, варто заздалегідь дізнатися, де знаходяться органи БТІ.

Технічний паспорт може знадобитися вам на випадок продажу або дарування нерухомого майна.

Жінка стоїть біля власного розбитого будинку (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Як відновити правоустановчі документи

Для цього потрібно розглянути два випадки залежно від року видачі цих документів.

Якщо ви отримали документ до 2013 року, то потрібно звернутися до державного реєстратора в ЦНАПі за місцем знаходження майна, або ж до нотаріуса, який посвідчував право на спадкування, договір дарування або ж договір купівлі-продажу.

Якщо майно було приватизоване або отримане у власність після 2013 року, то дані вже містяться в Державному реєстрі речових прав. Це означає, що ви можете звернутися до нотаріуса, який посвідчував угоду, або ж до державного щодо отримання дубліката правоустановчих документів.

Поки триває війна, до Реєстру мають доступи нотаріуси та державні реєстратори.

Якщо ви не пам'ятаєте, який саме нотаріус проводив реєстрацію договору купівлі-продажу, дарування, то можна звернутися до адвоката або ж до нотаріуса за інформаційною довідкою про нерухоме майно, де будуть зазначені всі реєстраційні дії відносно нерухомості. Однак зробити це можна лише по завершенню воєнного стану.

Один із цих варіантів допоможе вам отримати дублікат правоустановчих документів на майно.

А якщо отримати дублікат неможливо?

У такому випадку слід звернутися до суду з заявою про визнання права власності на майно.

Рішення суду буде замінювати правоустановчий документ, а також буде внесено в Реєстр речових прав на нерухоме майно, як підстава права власності.