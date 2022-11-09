Як відновити документ про вищу освіту під час війни: інструкція

Однак в Україні на такі випадки розробили чіткий алгоритм дій.

Під час евакуації часто можуть губитися важливі документи для працевлаштування чи просто ті, які вас ідентифікують. Серед них може бути й диплом про здобуту вищу освіту.

Про це повідомляють у Telegram -каналі Міністерства реінтеграцій.

Як відновити документ про вищу освіту?

Якщо ваш навчальний заклад розміщений на тимчасово непідконтрольній території, документ про освіту можна сформувати в "Дії".



Може бути так, що навчальний заклад, який видав диплом, вже не діє. У такому разі заяву про відновлення диплома разом з пакетом документів слід направити до МОН України: Зробити це можна двома способами:

поштою за адресою: 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10

на скриньку ez@mon.gov.ua

Наступним кроком МОН визначає вищий навчальний заклад, який буде займатися відновленням втраченого диплома. Для підтвердження документа ВНЗ може використати його копію, архівну довідку про навчання чи виписку з журналу видачі документів.

Які документи потрібно надавати?

Для того, щоб відновити документ про здобуту вищу освіту, вам потрібно подати:

копію паспорта

копію ідентифікаційного коду

довідку з поліції в разі викрадення або загублення

копію диплома та додатка до нього, якщо він є

оголошення з газети про визнання диплома недійсним

квитанцію про оплату

Як сформувати диплом у "Дії"?

Особа, що досягла 14-річного віку, може безоплатно сформувати в "Дії" такі документи:

про базову середню освіту

про повну загальну середню освіту

про професійну (професійно-технічну освіту)

про фахову передвищу освіту

про вищу освіту (науковий ступінь)

Для створення замовлення на формування єДокумента та його використання потрібно встановити додаток і пройти електронну ідентифікацію.

Там будуть показуватися всі дані про документ особи, які містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, разом з унікальним QR-кодом.

Фото: РБК-Україна