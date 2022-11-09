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Як відновити документ про вищу освіту під час війни: інструкція

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Середа 09 листопада 2022 12:08
Як відновити документ про вищу освіту під час війни: інструкція Сформувати новий документ можна через застосунок "Дія" (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Під час евакуації часто можуть губитися важливі документи для працевлаштування чи просто ті, які вас ідентифікують. Серед них може бути й диплом про здобуту вищу освіту.

Однак в Україні на такі випадки розробили чіткий алгоритм дій.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Міністерства реінтеграцій.

Як відновити документ про вищу освіту?

Якщо ваш навчальний заклад розміщений на тимчасово непідконтрольній території, документ про освіту можна сформувати в "Дії".

Може бути так, що навчальний заклад, який видав диплом, вже не діє. У такому разі заяву про відновлення диплома разом з пакетом документів слід направити до МОН України: Зробити це можна двома способами:

  • поштою за адресою: 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10
  • на скриньку ez@mon.gov.ua

Наступним кроком МОН визначає вищий навчальний заклад, який буде займатися відновленням втраченого диплома. Для підтвердження документа ВНЗ може використати його копію, архівну довідку про навчання чи виписку з журналу видачі документів.

Які документи потрібно надавати?

Для того, щоб відновити документ про здобуту вищу освіту, вам потрібно подати:

  • копію паспорта
  • копію ідентифікаційного коду
  • довідку з поліції в разі викрадення або загублення
  • копію диплома та додатка до нього, якщо він є
  • оголошення з газети про визнання диплома недійсним
  • квитанцію про оплату

Як сформувати диплом у "Дії"?

Особа, що досягла 14-річного віку, може безоплатно сформувати в "Дії" такі документи:

  • про базову середню освіту
  • про повну загальну середню освіту
  • про професійну (професійно-технічну освіту)
  • про фахову передвищу освіту
  • про вищу освіту (науковий ступінь)

Для створення замовлення на формування єДокумента та його використання потрібно встановити додаток і пройти електронну ідентифікацію.

Там будуть показуватися всі дані про документ особи, які містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, разом з унікальним QR-кодом.

Як відновити документ про вищу освіту під час війни: інструкція

Фото: РБК-Україна

Раніше ми розповідали, як українці можуть відновити втрачений паспорт.

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