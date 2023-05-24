Как восстановить документы на жилье во время войны: разъяснение от юриста

Утеря документов во время войны - проблема обыденная. Они могут потеряться при эвакуации, сгореть или просто быть забытыми в одном из мест вашего временного пребывания. Поэтому в Украине существует алгоритм восстановления документов на жилье, которые не менее важны, чем остальные.

Как их восстановить во время войны - подробнее читайте в материале Styler.

Какие документы нужны

В волонтерском движении "Адвокаты ВСУ" отмечают, что вся документация на недвижимое имущество состоит из технического паспорта и свидетельства о праве собственности, договор дарения, договор купли-продажи или свидетельство о праве на наследство.

"Наличие только технического паспорта на недвижимое имущество не является доказательством права собственности на это имущество у лица. Поэтому, самым главным документом является правоучредительные документы: свидетельство о праве на наследство, свидетельства о праве собственности, договор купли-продажи, договор дарения", - отмечают эксперты.

Как восстановить технический паспорт

Если вы потеряли технический паспорт, обратитесь в бюро технической инвентаризации, выдававшее оригинал технического паспорта с заявлением о получении дубликата технического паспорта.

К заявлению необходимо будет добавить документ, подтверждающий право собственности лица на недвижимость. Это может быть выписка из Реестра вещных прав или информационная справка о регистрации права собственности в зависимости от года регистрации.

Если на территории, где находится ваше жилье, ведутся боевые действия, следует заранее узнать, где находятся органы БТИ.

Технический паспорт может понадобиться вам в случае продажи или дарения недвижимого имущества.

Женщина стоит у собственного разбитого дома (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Как восстановить правоучредительные документы

Для этого следует рассмотреть два случая в зависимости от года выдачи этих документов.

Если вы получили документ до 2013 года, то нужно обратиться к государственному регистратору в ЦОАУ по месту нахождения имущества, или к нотариусу, удостоверяющему право на наследование, договор дарения или договор купли-продажи.

Если имущество было приватизировано или получено в собственность после 2013 года, данные уже содержатся в Государственном реестре вещевых прав. Это означает, что вы можете обратиться к нотариусу, удостоверяющему соглашение, или к государственному получению дубликата правоучредительных документов.

Пока идет война, в Реестр имеют доступы нотариусы и государственные регистраторы.

Если вы не помните, какой именно нотариус проводил регистрацию договора купли-продажи, дарения, то можно обратиться к адвокату или к нотариусу за информационной справкой о недвижимом имуществе, где будут указаны все регистрационные действия в отношении недвижимости. Однако сделать это можно только после завершения военного положения.

Один из этих вариантов поможет вам получить дубликат правоучредительных документов на имущество.

А если получить дубликат невозможно?

В таком случае следует обратиться в суд с заявлением о признании права собственности на имущество.

Решение суда будет заменять правоучредительный документ, а также будет внесено в Реестр прав на недвижимое имущество, как основание права собственности.