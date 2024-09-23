Як відновити блиск пожовтілої ванни: 7 дієвих методів

З часом біле покриття чавунної ванни тьмяніє та набуває неприємного жовтого або сірого кольору. Але повернути білосніжний колір ванні можна декількома способами.

Помити оцтом з содою

Білий домашній оцет з рівнем кислотності п'ять відсотків є ледь не універсальним засобом для чищення і ідеально підходить для відновлення блиску ванни внаслідок забруднення від жорсткої води.

Але для використання на делікатних або натуральних матеріалах спершу розбавте оцтову есенцію. Суміш соди та оцту також ідеально підходить для видалення плям іржі на каналізації: просто нанесіть засіб, залиште на короткий час, а потім змийте.

Наповнити оцтом та водою

Щоб позбутися жовтих плям у ванні, почніть з наповнення ванни теплою водою. Налийте у воду приблизно 3-4 склянки білого оцту, поки вона набирається.

Наповніть ванну так, щоб вона покривала жовті плями, і залиште розчин приблизно на 4-5 годин.

Щоб запобігти пожовтінню акрилової ванни, раз на тиждень протирайте її мийним засобом або засобом на основі оцту. Але використовуйте тільки м'яку ганчірку з мікрофібри, оскільки матеріал відносно м'який і чутливий.

Протерти лимоном з сіллю

Скраб із солі та лимону - це безпечний, ефективний засіб для чищення ванни, який залишає легкий аромат. Для цього потрібно розрізати лимон навпіл, посипати сіллю та потерти плями.

Помити з лимонною кислотою

Лимонна кислота - ще один чудовий засіб для видалення накипу з ванни. Для застосування такого методу розчиніть дві-три столові ложки порошку лимонної кислоти в одному літр теплої води, а потім помийте ванну.

Лимонна кислота може прибрати забруднення на ванній (ілюстративне фото: GettyImages)

Помити засобом для чищення духовок

Засіб для чищення духовок зазвичай містить м'які абразиви, які можуть зробити будь-яку поверхню знову блискучою.

Щоб почистити пожовтілу ванну цим способом, радять нанести засіб для чищення духовок на ванну і потерти ганчіркою або губкою, доки не зникнуть залишки мила, а поверхня не стане гладенькою. Потім ванну потрібно помити і витерти чистими ганчірками.

Відбілити відбілювачем

Для видалення цвілі, грибка або нещодавно пожовклих ділянок ванни також рекомендують використати відбілювач, який водночас дезінфікує поверхні.

Налийте відбілювач безпосередньо на забруднені ділянки ванни і залиште на 20-30 хвилин, а потім змийте теплою водою. Під час чищення ванни відбілювачем необхідно забезпечити хорошу вентиляцію.

Відновити емаль

Якщо ванна безнадійно пожовтіла від часу, її можна пофарбувати самостійно. Але перед цим важливо видалити всі плями, найкраще це зробити за допомогою сильного мийного засобу та щітки.

Після того, як ванна буде чистою і сухою, ви можете розпочинати фарбування. Для відновлення білого покриття ванни використовується рідка емаль та наливний акрил. Для нанесення емалі найзручніше використовувати аерозоль - це забезпечить рівномірне покриття поверхні ванни.

Рідкий акрил для ванни наливають по периметру - фарба самостійно стікає, оновлюючи покриття.