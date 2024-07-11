Злив у ванній має неприємний запах? Ось, як його почистити

Засмічення душової каналізації піною від шампуню та волоссям не лише заважає стікати воді, а й нерідко призводить до неприємного запаху. На щастя, хоча це не надто приємний процес, зі зливу можна видалити сміття різними способами.

Про методи, які допоможуть прочистити злив в ванній і позбутися неприємного запаху, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple .

Як часто чистити душову каналізацію

Душову каналізацію радять прочищати щомісяця, щоб видалити застрягле волосся та мильний осад. А якщо у вас довге волосся, краще прочищати злив раз на два тижні.

Сильне засмічення слід видаляти якомога швидше за допомогою туалетного вантуза, зливної змійки або спеціального розчину, дотримуючись інструкцій.

Несправні або смердючі зливи також можна прочистити за допомогою побутових засобів - харчової соди, дистильованого білого оцту або хлорного відбілювача.

Та перш ніж починати процес прибирання, переконайтеся, що у вас є місце, щоб належним чином прочистити засмічені зливи у ванні або душі, прибравши пляшки з-під шампуню, мило та бритви.

До того ж одягайте рукавички та захисні окуляри перед тим, як чистити домашню сантехніку - більшість засобів для чищення каналізації є їдкими.

Як прочистити душову каналізацію за допомогою туалетного вантуза

Найпростіший спосіб побороти засмічення душової каналізації - це старомодний туалетний вантуз. Для того, щоб прочистити злив в ванній, потрібно виконати такі кроки:

наповніть ванну або душову кабіну достатньою кількістю води, щоб покрити гумову частину вантуза;

сильно притисніть вантуз до злива - сила води під тиском повинна зрушити засмічення і дозволити стоячій воді спуститися вниз.

Якщо вода не зливається або зливається повільно, повторіть кроки.

Як прочистити душову каналізацію за допомогою зливної змійки

Якщо засмічення - це маса вкритого мильною піною волосся, яке просто не рухається, вам може знадобитися зливна змійка (або туалетний шнек). Використовувати зливну змійку дуже просто:

зніміть решітку над зливом, щоб вставити змійку;

просуньте змійку в зливну трубу - коли ви відчуєте опір, це означає, що ви дісталися засмічення;

обертайте змійку, не витягуючи її;

коли ви перестанете відчувати опір, повільно витягніть змійку зі зливу і видаліть засмічення;

запустіть душ на повну потужність на кілька хвилин, щоб переконатися, що все чисто.

Промийте решітку зливного отвору гарячою водою та універсальним мийним засобом і встановіть її на місце.

Як прочистити душову каналізацію за допомогою харчової соди та оцту

Хоча харчова сода та оцет не усунуть засмічення від волосся, вони ефективно розчиняють мильний наліт, який вкриває зливні труби та змушує їх працювати повільніше.

Швидке промивання каналізації щомісяця також допоможе зменшити неприємний запах від бактерій, які можуть розмножуватися в мильній піні.

Для цього засобу треба такі інгредієнти:

харчова сода - 1 склянка;

дистильований білий оцет - 1 склянка;

окріп або гаряча вода - 4 склянки.

Спочатку у чайнику нагрійте приблизно 4 склянки води, а потім обережно вилийте воду в каналізацію. Якщо у вас труби з ПВХ, використовуйте гарячу воду з-під крана, а не окріп.

Всипте в каналізацію харчову соду, а потім залийте оцтом. На цьому етапі можуть утворюватися бульбашки і шипіння.

Дайте суміші подіяти щонайменше 10 хвилин, а потім змийте гарячою водою. Замість оцту та соди також можна використати магазинний засіб для прочищення труб.

Проте ніколи не змішуйте засоби для чищення - навіть змішування хлорного відбілювача та оцту може призвести до утворення токсичного газу.

Як прибрати запах з чистого зливу відбілювачем

Іноді, попри відсутність засмічення, злив може мати неприємний "аромат". Винуватцями цього запаху з душової кабіни є бактерії, які розмножуються в теплих і вологих місцях, таких як ванна кімната.

Після того, як ви прочистите злив, радять змішати одну частину відбілювача з однією частиною води і вилити суміш в каналізацію, щоб вбити бактерії.

Якщо після цього запах не зникне, ймовірно, настав час викликати сантехніка. Адже причиною запаху зі зливу в ванній також може бути несправний гідрозамикач, який має запобігати потраплянню каналізаційних газів у ванну кімнату.