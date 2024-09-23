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Всі так роблять, але це помилка! 10 речей, які не можна тримати у ванній кімнаті

Понеділок 23 вересня 2024 09:26
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Всі так роблять, але це помилка! 10 речей, які не можна тримати у ванній кімнаті Багато звичних речей не треба тримати у ванної кімнаті (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Зазвичай ми впевнені, що багато речей, що мають відношення до ванної кімнати, треба зберігати саме у ній. Але це велика помилка!

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які речі взагалі не можна тримати в умовах високої вологості, хоча усі так роблять.

Кошик для брудної білизни

Звично і зручно кинути одяг чи рушник у кошик одразу після душу, але висока вологість у ванній сприяє появі плісняви та неприємного запаху на речах. До того ж це створює ідеальні умови для розмноження бактерій, з якими навіть прання при 60°C не завжди впорається.

Бритва

Волога - головний ворог лез. Вона призводить до появи іржі, що скорочує термін служби бритви. Запечатані леза можна залишати у ванній, але якщо хочете продовжити життя бритви, висушуйте її після кожного використання в сухому приміщенні.

Рушники

Мокрі рушники у ванній кімнаті сохнуть дуже повільно, що сприяє накопиченню бактерій. Краще сушити їх на рушникосушарці або в кімнаті з хорошою вентиляцією, а чисті рушники взагалі зберігати в іншому місці.

Електроприлади

Волога значно скорочує термін служби електроприладів, таких як фен або електробритва. Крім того, використання їх мокрими руками може призвести до ураження струмом, що небезпечно для життя.

Прикраси

Ювелірні вироби, залишені у ванній кімнаті, швидко втрачають свій блиск. Особливо це стосується срібла, яке в умовах вологи окислюється, що призводить до зникнення блискучого шару. Щоб зберегти прикраси в хорошому стані, зберігайте їх у сухому місці.

Всі так роблять, але це помилка! 10 речей, які не можна тримати у ванній кімнатіМанікюрні інструменти не варто тримати у вологому середовищі (фото: Freepik.com)

Жіночі гігієнічні засоби

Тампони та прокладки слід тримати подалі від вологи, адже вата дуже чутлива до бактерій і плісняви. Зберігайте ці засоби в сухому, добре провітрюваному приміщенні, щоб уникнути потрапляння шкідливих мікроорганізмів у тіло.

Зубна щітка

Можливо, ви не очікували, але зубна щітка також може бути розсадником бактерій через постійну вологість у ванній кімнаті. Щоб уникнути їх накопичення, щітку варто сушити у провітрюваному місці.

Креми

Висока вологість у ванній підвищує ризик появи плісняви на поверхні кремів, навіть якщо цього не видно через непрозорі упаковки. Зберігайте косметичні засоби подалі від надмірної вологи, щоб уникнути їх псування.

Ліки

На упаковці більшості ліків вказано: зберігати в сухому і прохолодному місці. Ванна кімната точно не підходить для цього, тому ліки краще тримати в іншому місці.

Мило

Хоча мило здається захищеним від бактерій, оскільки воно має дезінфікуючі властивості, це не зовсім так. Постійно вологе мило є ідеальним середовищем для плісняви. Якщо помітили чорні плями на мильниці, переходьте на рідке мило.

Раніше ми писали, чому виникає чорна пліснява у ванній кімнаті та як її позбутися.

Читайте також, які саме моделі унітазів завжди погано змивають свій "зміст".

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Martha Stewart, Southern Living, Bob Vila.

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