Как восстановить блеск пожелтевшей ванны: 7 действенных методов

Со временем белое покрытие чугунной ванны тускнеет и приобретает неприятный желтый или серый цвет. Но вернуть белый цвет ванне можно несколькими способами.

Помыть уксусом с содой

Белый домашний уксус с уровнем кислотности пять процентов является едва ли не универсальным чистящим средством и идеально подходит для восстановления блеска ванны вследствие загрязнения от жесткой воды.

Но для использования на деликатных или натуральных материалах сначала разбавьте уксусную эссенцию. Смесь соды и уксуса также идеально подходит для удаления ржавчинных пятен на канализации: просто нанесите средство, оставьте на короткое время, а затем смойте.

Наполнить уксусом и водой

Чтобы избавиться от желтых пятен в ванне, начните с наполнения ванны теплой водой. Налейте в воду около 3-4 стакана белого уксуса, пока она набирается.

Наполните ванну так, чтобы она покрывала желтые пятна, и оставьте раствор примерно на 4-5 часов.

Чтобы избежать пожелтения акриловой ванны, раз в неделю протирайте ее моющим средством или средством на основе уксуса. Но используйте только мягкую тряпку из микрофибры, поскольку материал относительно мягкий и чувствительный.

Протереть лимоном с солью

Скраб из соли и лимона - это безопасное, эффективное средство для чистки ванны, оставляющее легкий аромат. Для этого нужно разрезать пополам лимон, посыпать солью и потереть пятна.

Помыть с лимонной кислотой

Лимонная кислота - еще одно замечательное средство для удаления накипи из ванны. Для применения такого метода растворите две-три столовых ложки порошка лимонной кислоты в одном литре теплой воды, а затем помойте ванну.

Лимонная кислота может убрать загрязнение на ванной (иллюстративное фото: GettyImages)

Помыть чистящим духовок

Средство для чистки духовок обычно содержит мягкие абразивы, которые могут сделать любую поверхность снова блестящей.

Чтобы почистить пожелтевшую ванну этим способом, советуют нанести чистящее средство на ванну и потереть тряпкой или губкой, пока не исчезнут остатки мыла, а поверхность не станет гладкой. Затем ванну нужно помыть и вытереть чистыми тряпками.

Отбелить отбеливателем

Для удаления плесени, грибка или недавно пожелтевших участков ванны также рекомендуют использовать отбеливатель, одновременно дезинфицирующий поверхности.

Налейте отбеливатель непосредственно на загрязненные участки ванны и оставьте на 20-30 минут, затем смойте теплой водой. При чистке ванны отбеливателем необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

Восстановить эмаль

Если ванна безнадежно пожелтела от времени, ее можно выкрасить самостоятельно. Но перед этим важно удалить все пятна, лучше это сделать с помощью сильного моющего средства и щетки.

После того как ванна будет чистой и сухой, вы можете начинать покраску. Для обновления белого покрытия ванны используется жидкая эмаль и наливной акрил. Для нанесения эмали удобнее всего использовать аэрозоль - это обеспечит равномерное покрытие поверхности ванны.

Жидкий акрил для ванны наливают по периметру - краска самостоятельно стекает, обновляя покрытие.