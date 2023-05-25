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Як відмовитися від субсидії, якщо ви перебуваєте за кордоном: покрокова інструкція

Як відмовитися від субсидії онлайн (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Через початок повномасштабної війни з Росією багато громадян України виїхали за кордон на тимчасове або постійне проживання. У цих людей в Україні могли залишитися житлові субсидії. Тому в уряді створили алгоритм відмови від пільг онлайн.

Як це зробити, розповіли на сайті Міністерства соціальної політики.

Послідовність дій

Якщо громадянин України, який тимчасово перебуває за кордоном, хоче відмовитися від отримання якоїсь із соцдопомог, він повинен написати відповідну заяву в довільній формі з зазначенням таких обов'язкових реквізитів:

  • назва органу соціального захисту населення, в якому громадянин перебуває на обліку
  • прізвище, ім'я, по батькові отримувача допомоги
  • адреса зареєстрованого/задекларованого місця проживання/перебування
  • контактний номер мобільного телефону
  • адреса електронної пошти (за наявності)
  • вид отримуваної допомоги

Після цього заяву потрібно надіслати електронною поштою або засобами поштового зв'язку на адресу відповідного органу соціального захисту населення в Україні.

Контакти органів соціального захисту населення можна знайти на сайтах відповідних районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.

Орган соцзахисту після припинення виплати надішле громадянину, за його бажанням, електронною поштою або засобами поштового зв'язку довідку/скан-копію довідки про неотримання допомоги.

Про необхідність отримання такої довідки необхідно вказати у заяві.

Як відмовитися від субсидій

Для цього так само потрібно подати заяву про припинення виплат до органів Пенсійного фонду.

У заяві обов'язково зазначити:

  • назву органу ПФУ, де громадянин перебуває на обліку
  • прізвище, ім'я, по батькові отримувача житлової субсидії/пільги
  • адресу зареєстрованого/задекларованого або фактичного місця проживання/перебування
  • контактний номер мобільного телефону
  • адресу електронної пошти (за наявності)
  • вид державної підтримки

У разі необхідності отримання довідки/скан-копії довідки про припинення та неотримання житлової субсидії/пільг - зазначити про це в заяві.

Раніше ми розповідали, як змінилися вимоги для отримання субсидії в Україні.

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