Як відмовитися від субсидії, якщо ви перебуваєте за кордоном: покрокова інструкція

Через початок повномасштабної війни з Росією багато громадян України виїхали за кордон на тимчасове або постійне проживання. У цих людей в Україні могли залишитися житлові субсидії. Тому в уряді створили алгоритм відмови від пільг онлайн.
Як це зробити, розповіли на сайті Міністерства соціальної політики.
Якщо громадянин України, який тимчасово перебуває за кордоном, хоче відмовитися від отримання якоїсь із соцдопомог, він повинен написати відповідну заяву в довільній формі з зазначенням таких обов'язкових реквізитів:
Після цього заяву потрібно надіслати електронною поштою або засобами поштового зв'язку на адресу відповідного органу соціального захисту населення в Україні.
Контакти органів соціального захисту населення можна знайти на сайтах відповідних районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.
Орган соцзахисту після припинення виплати надішле громадянину, за його бажанням, електронною поштою або засобами поштового зв'язку довідку/скан-копію довідки про неотримання допомоги.
Про необхідність отримання такої довідки необхідно вказати у заяві.
Для цього так само потрібно подати заяву про припинення виплат до органів Пенсійного фонду.
У заяві обов'язково зазначити:
У разі необхідності отримання довідки/скан-копії довідки про припинення та неотримання житлової субсидії/пільг - зазначити про це в заяві.
Раніше ми розповідали, як змінилися вимоги для отримання субсидії в Україні.