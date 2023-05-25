Как отказаться от субсидии, если вы находитесь за границей: пошаговая инструкция

Из-за начала полномасштабной войны с Россией многие граждане Украины выехали за границу на временное или постоянное проживание. У этих людей в Украине могли остаться жилищные субсидии. Поэтому в правительстве был создан алгоритм отказа от льгот онлайн.
Как это сделать, рассказали на сайте Министерства социальной политики.
Если гражданин Украины, временно пребывающий за границей, хочет отказаться от получения какой-либо соцпомощи, он должен написать соответствующее заявление в произвольной форме с указанием таких обязательных реквизитов:
После этого заявление следует отправить по электронной почте или средствами почтовой связи в адрес соответствующего органа социальной защиты населения в Украине.
Контакты органов социальной защиты населения можно найти на сайтах соответствующих районных государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов.
Орган соцзащиты после прекращения выплаты пришлет гражданину, по его желанию, по электронной почте или средствами почтовой связи справку/скан-копию справки о неполучении помощи.
О необходимости получения такой справки следует указать в заявлении.
Для этого также нужно подать заявление о прекращении выплат в органы Пенсионного фонда.
В заявлении обязательно указать:
В случае необходимости получения справки/скан-копии справки о прекращении и неполучении жилищной субсидии/льгот - указать это в заявлении.
Ранее мы рассказывали, как изменились требования к получению субсидии в Украине.