Как отказаться от субсидии, если вы находитесь за границей: пошаговая инструкция

Последовательность действий

Если гражданин Украины, временно пребывающий за границей, хочет отказаться от получения какой-либо соцпомощи, он должен написать соответствующее заявление в произвольной форме с указанием таких обязательных реквизитов:

название органа социальной защиты населения, в котором гражданин состоит на учете

фамилия, имя, отчество получателя помощи

адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства/пребывания

контактный номер мобильного телефона

адрес электронной почты (при наличии)

вид получаемой помощи

После этого заявление следует отправить по электронной почте или средствами почтовой связи в адрес соответствующего органа социальной защиты населения в Украине.

Контакты органов социальной защиты населения можно найти на сайтах соответствующих районных государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов.

Орган соцзащиты после прекращения выплаты пришлет гражданину, по его желанию, по электронной почте или средствами почтовой связи справку/скан-копию справки о неполучении помощи.

О необходимости получения такой справки следует указать в заявлении.

Как отказаться от субсидий

Для этого также нужно подать заявление о прекращении выплат в органы Пенсионного фонда.

В заявлении обязательно указать:

название органа ПФУ, где гражданин состоит на учете

фамилия, имя, отчество получателя жилищной субсидии/льготы

адрес зарегистрированного/задекларированного или фактического места жительства/пребывания

контактный номер мобильного телефона

адрес электронной почты (при наличии)

вид государственной поддержки

В случае необходимости получения справки/скан-копии справки о прекращении и неполучении жилищной субсидии/льгот - указать это в заявлении.