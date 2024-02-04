Як відмити суперклей з рук: способи на всі випадки

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Як позбутися засохлого клею

Суперклей - зручний винахід і незамінний засіб полагодити щось дрібне в будь-якій оселі. Він швидко висихає та міцно "тримає" в купі зламані речі.

Однак під час роботи з ним напрочуд легко замаститися й склеїти не лише потрібні матеріали, але й пальці рук. Для того, щоб зняти зі шкіри будь-який клей можна скористатися низкою простих, але дієвих способів.

Мило

Розведене у теплій воді рідке мило зніме клей, якщо потримати руки в цьому розчині впродовж кількох хвилин. Коли клей розм'якне, шкіру потрібно обережно від нього очистити й змити.

Після цього руки варто витерти сухою серветкою та змастити кремом.

Сіль

Дехто радить використовувати механічний спосіб очищення. Для цього невелику кількість солі треба висипати на попередньо змочені у гарячій воді руки й зняти залишки клею "масажуючи" забруднені ділянки.

Після цього руки потрібно ретельно змити під проточною водою.

Сода

Сода також належить до механічних засобів очистки шкіри від залишків клею й "працює" так само як і сіль.

Основне правило - терти руки обережно, щоб не пошкодити верхній шар епітелію. Після цього руки треба змити й зволожити будь-яким доступним засобом.

Лимонний сік

Для того, щоб змити залишки клею на руках, можна розмішати лимонний сік з водою у пропорції один до одного.

Змочивши ватний диск або цупку серветку в цьому розчині потрібно очистити забруднені ділянки шкіри, змити водою та витерти насухо.

Лимонна кислота

Вона є замінником природнього лимонного соку. Для очищення шкіри від клею потрібно близько 20 грам лимонної кислоти розвести у півлітрі води.

Після цього витерти залишки клею з рук можна змоченим у розчині ватним диском або серветкою.

Оцет

Класичний 9-відсотковий водний розчин столового оцту "працює" так само. На літр води зазвичай достатньо додати одну столову ложку оцту й потримати руки в цьому розчині допоки клей не почне розбухати й зніматися.

Після цього руки варто ретельно вимити з милом, витерти насухо й зволожити.

Олія

Олія добра тим, що може розм'якшити клей, не зашкодивши шкірі рук. Якщо у вас склеїлись або забруднились пальці рук, достатньо змастити ці місця олією та зачекати 10-15 хвилин, допоки засіб почне діяти.

Перед змиванням рештків клею, змішаних з олією, варто протерти руки серветкою. Після цього треба ретельно вимити руки з милом.

Вазелін

Забруднені клеєм ділянки шкіри чи нігті можна змастити вазеліном й залишити на 5 хвилин.

Після цього залишки клею можна зняти цупкою серветкою, а руки вимити під проточною водою.

Крем для рук

Крем для рук "працює" так само. Змастивши ним забруднені ділянки шкіри рук потрібно почекати 5-10 хвилин і зняти залишки клею ватним диском або серветкою.

Вимити руки з милом після цієї процедури також не завадить.

Пральний порошок

Для зняття засохлого клею можна використати пральний порошок. Його потрібно розвести у воді так, щоб вона була дуже мильною і тримати руки в цьому розчині впродовж кількох хвилин.

Після цього можна починати стирати клей зі шкіри обережними рухами. Коли весь клей змиється, вимийте руки під проточною водою та витріть насухо.

Як позбутися секундного клею

Секундний суперклей може бути як незамінним засобом для швидкої починки практично будь-яких предметів, так і підступним недругом шкіри людини.

Коли він миттєво застигає на шкірі рук, пальців, або ж під нігтями, відчуття, м'яко кажучи, не з приємних.

Для очищення від нього шкіри та нігтів можна скористатися:

ацетоном

рідиною для зняття лаку (з ацетоном)

бензином

розчином аптечного препарату "Димексид"

У будь-якій із зазначених вище рідин потрібно змочити ватний тампон, ватний диск або шматочок ганчірки. Ним потрібно обережно протирати місця, забруднені залишками клею, до повного очищення.

Після цього руки обов'язково потрібно ретельно вимити з милом під проточною водою. Для швидшого відновлення епітелію, варто скористатися зволожуючими кремами.

Існують також спеціальні антиклеї, створені для усунення наслідків роботи з секундним суперклеєм. Знайти їх можна у супермаркетах, кіосках або спеціалізованих будівельних гіпермаркетах.

Для якісного очищення шкіри рук чи нігтів від залишків клею, варто скористатися інструкцією на упакуванні того чи іншого антеклею.