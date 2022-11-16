Ці трюки допоможуть легко зняти наклейки з будь-якої поверхні: не залишиться клею та подряпин

Цінники, штрих-коди і різні етикетки на клейкій основі виробники і продавці клеять усюди. Часто люди не знаю, як зняти наклейку з нового холодильника або рами пластикового вікна. Однак, є дієві способи, які легко допоможуть вирішити таку проблему.

Які способи використати

Спирт допоможе видалити наклейки та позбутися залишків клею

Якщо ви вирішили зняти наклейку або залишки клею з предмета або будь-якої поверхні, тоді спирт точно допоможе.

Для цього потрібно взяти тканину або губку та змочити в спирті, щоб потім потерти липку ділянку. Якщо наклейка або залишки клею більш стійкі, ніж очікувалося, то можна змочити тканину спиртом і покласти її безпосередньо на ділянку.

Також можна скористатися пляшкою з розпилювачем, збризнувши наклейку спиртом та залишити на кілька хвилин.

Тепло

Для такого способу знадобиться фен. Його потрібно буде ввімкнути на максимальну температуру та направити на наклейку на 3 або 5 хвилин. Після закінчення цього часу ви можете видалити наклейку починаючи з кутів.

Використайте масло

Необхідно просто нанести на етикетку досить щільний шар масла або жиру і залишити на 10 хвилин. Потім ви можете відклеїти наклейку та очистити залишки клею губкою, змоченою в рідині для миття посуду.

Крім того, можна використовувати оливкову олію. Просто нанесіть трохи на етикетку і залиште на кілька хвилин, а потім видаліть.

Тепла вода

Прибрати наклейка з посуду або скла можна за допомогою теплої води. Новий посуд, на якому є наклейка, необхідно помістити в місткість з теплою водою та залишити на годину.