Ці трюки допоможуть легко зняти наклейки з будь-якої поверхні: не залишиться клею та подряпин
Цінники, штрих-коди і різні етикетки на клейкій основі виробники і продавці клеять усюди. Часто люди не знаю, як зняти наклейку з нового холодильника або рами пластикового вікна. Однак, є дієві способи, які легко допоможуть вирішити таку проблему.
Про це пише SantePlus.
Які способи використати
Спирт допоможе видалити наклейки та позбутися залишків клею
Якщо ви вирішили зняти наклейку або залишки клею з предмета або будь-якої поверхні, тоді спирт точно допоможе.
Для цього потрібно взяти тканину або губку та змочити в спирті, щоб потім потерти липку ділянку. Якщо наклейка або залишки клею більш стійкі, ніж очікувалося, то можна змочити тканину спиртом і покласти її безпосередньо на ділянку.
Також можна скористатися пляшкою з розпилювачем, збризнувши наклейку спиртом та залишити на кілька хвилин.
Тепло
Для такого способу знадобиться фен. Його потрібно буде ввімкнути на максимальну температуру та направити на наклейку на 3 або 5 хвилин. Після закінчення цього часу ви можете видалити наклейку починаючи з кутів.
Використайте масло
Необхідно просто нанести на етикетку досить щільний шар масла або жиру і залишити на 10 хвилин. Потім ви можете відклеїти наклейку та очистити залишки клею губкою, змоченою в рідині для миття посуду.
Крім того, можна використовувати оливкову олію. Просто нанесіть трохи на етикетку і залиште на кілька хвилин, а потім видаліть.
Тепла вода
Прибрати наклейка з посуду або скла можна за допомогою теплої води. Новий посуд, на якому є наклейка, необхідно помістити в місткість з теплою водою та залишити на годину.
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