Как отмыть суперклей с рук: способы на все случаи

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Как избавиться от засохшего клея

Суперклей - удобное изобретение и незаменимое средство для починки чего-то мелкого в любом доме. Он быстро высыхает и крепко "держит" сломанные вещи.

Однако во время работы с ним очень легко запачкаться и склеить не только нужные материалы, но и пальцы рук. Для того чтобы снять с кожи любой клей можно воспользоваться рядом простых, но действенных способов.

Мыло

Разведенное в теплой воде жидкое мыло снимет клей, если подержать руки в этом растворе в течение нескольких минут. Когда клей размягчится, кожу нужно осторожно от него очистить и смыть.

После этого руки следует вытереть сухой салфеткой и смазать кремом.

Соль

Некоторые советуют использовать механический способ очистки. Для этого небольшое количество соли нужно высыпать на предварительно смоченные в горячей воде руки и снять остатки клея "массируя" загрязненные участки.

После этого руки нужно тщательно смыть под проточной водой.

Сода

Сода также относится к механическим средствам очистки кожи от остатков клея и работает так же как и соль.

Основное правило - тереть руки осторожно, чтобы не повредить верхний слой эпителия. После этого руки нужно смыть и увлажнить любым доступным средством.

Лимонный сок

Для того чтобы смыть остатки клея на руках, можно размешать лимонный сок с водой в пропорции один к одному.

Смочив ватный диск или салфетку в этом растворе нужно очистить загрязненные участки кожи, смыть водой и вытереть досуха.

Лимонная кислота

Она является заменителем природного лимонного сока. Для очищения кожи от клея нужно около 20 г лимонной кислоты развести в полу-литре воды.

После этого вытереть остатки клея с рук можно смоченным в растворе ватным диском или салфеткой.

Уксус

Классический 9-процентный водный раствор столового уксуса "работает" так же. На литр воды обычно достаточно добавить одну столовую ложку уксуса и подержать руки в этом растворе, пока клей не начнет разбухать и сниматься.

После этого руки следует тщательно вымыть с мылом, вытереть насухо и увлажнить.

Растительное масло

Растительное масло хорошо тем, что может размягчить клей, не повредив кожу рук. Если у вас склеились или запачкались пальцы рук, достаточно смазать эти места маслом и подождать 10-15 минут, пока средство начнет действовать.

Перед смыванием остатков клея, смешанных с маслом, следует протереть руки салфеткой. После этого нужно тщательно вымыть руки с мылом.

Вазелин

Загрязненные клеем участки кожи или ногти можно смазать вазелином и оставить на 5-10 минут.

После этого остатки клея можно снять плотной салфеткой и вымыть руки под проточной водой.

Крем для рук

Крем для рук "работает" так же. Смазав им загрязненные участки кожи рук, нужно подождать 5-10 минут и снять остатки клея ватным диском или салфеткой.

Вымыть руки с мылом после этой процедуры тоже не помешает.

Стиральный порошок

Для снятия засохшего клея можно использовать стиральный порошок. Его нужно развести в воде так, чтобы она была очень мыльной, и держать руки в этом растворе в течение нескольких минут.

После этого можно начинать стирать клей с кожи осторожными движениями. Когда весь клей смоется, вымойте руки под проточной водой и протрите насухо.

Как избавиться от секундного клея

Секундный суперклей может быть как незаменимым средством для быстрой починки практически любых предметов, так и коварным недругом кожи человека.

Когда он мгновенно застывает на коже рук, пальцев, или под ногтями, ощущения, мягко говоря, не из приятных.

Для очищения от него кожи и ногтей можно воспользоваться:

ацетоном

жидкостью для снятия лака (с ацетоном)

бензином

раствором аптечного препарата "Димексид"

В любой из указанных выше жидкостей нужно смочить ватный тампон, ватный диск или кусочек тряпки. Им нужно осторожно протирать места, загрязненные остатками клея, до полной очистки.

После этого руки обязательно следует тщательно вымыть с мылом под проточной водой. Для более быстрого восстановления эпителия, следует воспользоваться увлажняющими кремами.

Существуют также специальные антиклеи, созданные для устранения последствий работы с секундным суперклеем. Найти их можно в супермаркетах, киосках или специализированных строительных гипермаркетах.

Для качественной очистки кожи рук или ногтей от остатков клея, следует воспользоваться инструкцией на упаковке того или иного антиклея.