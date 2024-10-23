Як відіпрати кухонні рушники від бруду та жиру: 11 важливих порад

Замочити в холодній воді

Існує кілька способів попередньої обробки плям. Метод, який ви оберете, буде залежати від того, наскільки жирним є бруд. Найпростіший варіант - розщепити бруд, замочивши заплямовані рушники в холодній воді приблизно на 30 хвилин.

Нанести засіб для миття посуду на жир

Намочіть рушник і нанесіть одну-дві краплі рідини на пляму жиру або олії. Втирайте засіб у волокна рушника, а коли пляма зникне, промийте рушник теплою водою.

Цей метод можна використовувати для попередньої обробки особливо стійких жирних плям або для швидкого точкового очищення невеликих ділянок.

Присипати жир крохмалем

Інший спосіб попередньої обробки вимагає вичищення щіткою. Для цього можна використовувати кукурудзяний крохмаль або навіть тальк, оскільки обидва ці засоби вберуть жир з тканини.

Посипте місце забруднення на сухому рушнику кукурудзяним крохмалем або пудрою і зачекайте кілька хвилин. За цей час поглинальний матеріал вбере в себе жир.

Потім старою зубною щіткою або іншою щіткою з м'якою щетиною акуратно пересипте порошок, наповнений жиром, у відро для сміття.

Почистити пастою з перекису та соди

Для плям, спричинених їжею та напоями, спробуйте приготувати пасту з перекису водню та харчової соди. Нанесіть пасту на пляму, залиште на деякий час, а потім виперіть рушники відповідно до рекомендацій на етикетці.

Замочити в оцті

Для остаточної попередньої обробки знадобиться лише відро, наповнене приблизно 4 л води, і склянка білого оцту. Оцет розпушить і видалить жир та олію, а правильне прання після цього позбавить тканину від оцтового запаху. Крім цього, оцет допомагає позбутися плям від кави та чаю.

Нанести пасту з соди

Позбутися стійких плям можна за допомогою харчової соди та води. Для цього два компоненти потрібно змішати до консистенції пасти.

Суміш соди потрібно нанести на плями та залишити на декілька хвилин. Після цього рушники потрібно промити під проточною водою.

Не перевантажувати пралку при машинному пранні

Щоб забезпечити ретельне очищення, не перевантажуйте пральну машину. Дайте рушникам достатньо місця для переміщення під час циклу прання.

Завдяки цьому бруд та жир краще вимиється з волокон кухонних рушників. Крім цього, нещільне завантаження приладу мінімізує ризик пошкодження тканини.

Обирати гарячу воду для основного циклу прання

Гаряча вода знищить всі мікроби та бактерії, а також змусить жир послабити свою фіксацію на тканині.

Однак температура може закріпити плями від кави та чаю, а також призвести до вимивання кольору яскравих рушників. Тож намагайтеся позбутися плям до основного циклу прання.

Додати соду та оцет при машинному пранні

При використанні прального порошку, рекомендують всипати до нього склянку харчової соди або влити пів склянки білого оцту, щоб видалити останні залишки жиру з рушника.

Оцет і сода також зможуть усунути будь-які жирні запахи, а пральний порошок не дасть запаху оцту затриматись.

Продовжити цикл полоскання

Щоб остаточно вимити бруд та жир з волокон кухонних рушників, їх необхідно ретельно прополоскати після основного циклу прання. Для цього, якщо використовується пральна машинка, необхідно налаштувати подовжений цикл полоскання.

Сушити на повітрі

Сушіння кухонних рушників на повітрі, навіть якщо на тканині залишилися жирні плями, не дозволить бруду в'їстися у волокна. Це допоможе позбутися забруднень пізніше, якщо немає часу переглядати рушники одразу після прання.