6 порад, як прати білі речі, щоб вони вражали бездоганною чистотою

Білі речі швидко брудняться, жовтіють або сіріють, і відновити їхню свіжість іноді здається неможливим завданням. Однак дотримуючись кількох простих правил, ви зможете зберегти білизну ваших улюблених речей без особливих зусиль.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про шість секретів, як якісно прати білі речі.

Завжди вивертайте речі навиворіт перед пранням

Навіть при дотриманні всіх правил прання, деякі тканини можуть втратити свою яскраву білизну. Причина в тому, що машинне прання може пошкоджувати волокна тканини.

Вивертайте речі навиворіт перед пранням - це допоможе захистити тканину і зберегти її білизну набагато довше. Це простий крок, який зменшить ризик потьмяніння кольору.

Обирайте прання часте, але делікатне

Білі речі брудняться швидше, тому їх варто прати частіше, але не надто інтенсивно. Велика кількість прального порошку або кондиціонера може залишати сліди на тканині, що з часом призведе до появи брудних плям.

Для прання білих речей використовуйте мінімум засобів та обов'язково обирайте додаткове полоскання, щоб усунути залишки хімії.

Використовуйте м'які відбілювачі

Щоб зберегти білизну речей, уникайте агресивних відбілювачів, які можуть пошкодити тканину. Натомість обирайте м'які засоби з накопичувальним ефектом.

Вони при регулярному використанні підтримують білизну, не руйнуючи структуру тканини. Кисневий відбілювач або харчова сода - чудові натуральні альтернативи для дбайливого прання.

Чиста біла річ приносить задоволення (фото: Freepik.com)

Застосовуйте природні відбілювачі

Лимонний сік або білий оцет - ефективні природні відбілювачі, які допоможуть відновити яскравість ваших речей. Додайте чашку лимонного соку або оцту під час прання для видалення плям і пом'якшення тканини.

Важливо пам'ятати, що оцет не можна змішувати з хлорним відбілювачем, оскільки це може спричинити утворення шкідливих випарів.

Очищуйте плями відразу після носіння

Проблемні місця, як-от комірець, манжети чи зона під пахвами, забруднюються найшвидше. Щоб уникнути частого прання всього виробу, мийте ці ділянки одразу після носіння.

Швидкість - ключовий фактор у видаленні плям, особливо на білих речах. Чим швидше ви позбудетеся забруднень, тим легше буде зберегти білизну.

Періть білу одежу окремо

Білі речі варто прати окремо не лише від кольорових, а й від пастельних відтінків, як-от блакитний, рожевий чи бежевий. Білий колір дуже чутливий до фарб, і спільне прання може призвести до втрати яскравості. Крім того, білу одежу краще прати в гарячій воді, яка краще очищає тканини.