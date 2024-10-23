Как отстирать кухонные полотенца от грязи и жира: 11 важных советов

Замочить в холодной воде

Существует несколько способов предварительной обработки пятен. Метод, который вы выберете, будет зависеть от того, насколько жирная грязь. Самый простой вариант - расщепить грязь, замочив запятнанные полотенца в холодной воде примерно на 30 минут.

Нанести средство для мытья посуды на жир

Намочите полотенце и нанесите одну-две капли жидкости на пятно жира или растительного масла. Втирайте средство в волокна полотенца, а когда пятно исчезнет, промойте полотенце теплой водой.

Этот метод можно использовать для предварительной обработки особо устойчивых жирных пятен или для быстрой точечной очистки небольших участков.

Присыпать жир крахмалом

Другой способ предварительной обработки требует вычистки щеткой. Для этого можно использовать кукурузный крахмал или даже тальк, поскольку оба эти средства впитают жир из ткани.

Посыпьте место загрязнения на сухом полотенце кукурузным крахмалом или пудрой и подождите несколько минут. За это время поглотительный материал впитает жир.

Затем старой зубной щеткой или другой щеткой с мягкой щетиной аккуратно пересыпьте порошок, наполненный жиром, в мусорное ведро.

Почистить пастой из перекиси и соды

Для пятен, вызванных едой и напитками, попробуйте приготовить пасту из перекиси водорода и пищевой соды. Нанесите пасту на пятно, оставьте на время, а затем выстирайте полотенца в соответствии с рекомендациями на этикетке.

Замочить в уксусе

Для окончательной предварительной обработки потребуется только ведро, наполненное примерно 4 л воды и стакан белого уксуса. Уксус разрыхлит и удалит жир и масло, а правильная стирка после этого избавит ткань от уксусного запаха. Кроме того, уксус помогает избавиться от пятен от кофе и чая.

Нанести пасту из соды

Избавиться от стойких пятен можно с помощью пищевой соды и воды. Для этого два компонента нужно смешать до консистенции пасты.

Смесь соды нужно нанести на пятна и оставить на несколько минут. После этого полотенца нужно промыть под проточной водой.

Не перегружать стиралку при машинной стирке

Чтобы обеспечить тщательную очистку, не перегружайте стиральную машину. Дайте полотенцам достаточно места для перемещения во время цикла стирки.

Благодаря этому грязь и жир лучше вымываются из волокон кухонных полотенец. Кроме этого, неплотная загрузка прибора минимизирует риск повреждения ткани.

Выбирать горячую воду для основного цикла стирки

Горячая вода уничтожит все микробы и бактерии, а также заставит жир ослабить фиксацию на ткани.

Однако температура может закрепить пятна от кофе и чая, а также привести к вымыванию цвета ярких полотенец. Поэтому старайтесь избавиться от пятен к основному циклу стирки.

Добавить соду и уксус при машинной стирке

При использовании стирального порошка, рекомендуют всыпать в него стакан пищевой соды или влить полстакана белого уксуса, чтобы удалить остатки оставшегося жира из полотенца.

Уксус и сода также могут устранить любые жирные запахи, а стиральный порошок не даст запаху уксуса задержаться.

Продолжить цикл полоскания

Чтобы окончательно вымыть грязь и жир из волокон полотенца, их необходимо тщательно прополоскать после основного цикла стирки. Для этого при использовании стиральной машинки необходимо настроить удлиненный цикл полоскания.

Сушить на воздухе

Сушка кухонных полотенец на воздухе, даже если на ткани остались жирные пятна, не позволит грязи въесться в волокна. Это поможет избавиться от загрязнений позже, если нет времени просматривать полотенца сразу после стирки.