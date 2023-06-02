Як відчувати в собі сили навіть після ночі повітряних тривог: поради доктора медичних наук

Останнім часом однією з проблем, яка постала перед українцями, є сон. Це відбувається через часті звучання сигналу повітряної тривоги та обстріли міст росіянам. Однак зранку все одно потрібно прокидатися та вирушати у справах, маючи при цьому хоч якусь ясність розуму.
Доктор медичних наук Маріанна Маркова розповіла на сторінці у Facebook, як залишатися працездатними навіть у таких умовах.
Найперше лікар радить позбутися паніки, якщо ви погано засинаєте, адже це нормальна фізіологічна реакція на стрес. Вона додає, що людський організм має певний потенціал самозцілення, тому для початку можна налагодити режим сну.
Зрештою, зазначає фахівець, навіть якщо сирена прозвучить о третій ночі, до цього часу організм уже матиме ресурс.
Для того, щоб легше засинати, дотримуйтеся цих кількох порад:
А от поширена методика збадьоритися, випивши багато кави, хибна. Тому що ресурс організму обмежений, і він виснажиться швидше, якщо штучно його стимулювати.
Ви можете спробувати поступово розслабляти всі м'язи по черзі, адже протягом дня вони весь час напружені.
Інша ефективна техніка - нормалізація дихання "на 4-7-8 секунд". Спочатку рахуйте до 4 та одночасно вдихайте, поки рахуєте до 7 затримуйте дихання і на 8 видихайте. Повторіть цю вправу кілька разів поспіль.
Експерт радить сім ресурсів для адаптації в умовах підвищеного стресу:
Нагадаємо, що вночі 1 червня Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Унаслідок цього загинули троє осіб, а ще 16 - постраждали.
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