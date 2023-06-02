Как чувствовать в себе силы даже после ночи воздушных тревог: советы доктора медицинских наук

В последнее время одной из проблем, стоящих перед украинцами, является сон. Это происходит из-за частого звучания сигнала воздушной тревоги и обстрелов городов россиянами. Однако утром все равно нужно просыпаться и отправляться по делам, имея при этом хоть какую-то ясность ума.
Доктор медицинских наук Марианна Маркова рассказала на странице Facebook, как оставаться трудоспособными даже в таких условиях.
В первую очередь врач советует избавиться от паники, если вы плохо засыпаете, ведь это нормальная физиологическая реакция на стресс. Она добавляет, что человеческий организм обладает определенным потенциалом самоисцеления, поэтому для начала можно наладить режим сна.
В конце концов, отмечает специалист, даже если сирена прозвучит в три часа ночи, к этому времени организм уже будет иметь ресурс.
Для того чтобы легче засыпать, следуйте этим советам:
А вот распространенная методика взбодриться, выпив много кофе, ошибочная. Потому что ресурс организма ограниченный, и он измотается быстрее, если искусственно его стимулировать.
Вы можете попытаться постепенно расслаблять все мышцы поочередно, ведь в течение дня они постоянно напряжены.
Другая эффективная техника - нормализация дыхания "на 4-7-8 секунд". Сначала считайте до 4 и одновременно вдыхайте, пока считаете до 7, задерживайте дыхание и на 8 выдыхайте. Повторите это упражнение несколько раз.
Эксперт советует семь ресурсов для адаптации в условиях повышенного стресса:
Напомним, что ночью 1 июня Россия совершила ракетную атаку на Киев. В результате погибли три человека, а еще 16 - пострадали.
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