Как чувствовать в себе силы даже после ночи воздушных тревог: советы доктора медицинских наук

Что делать с нарушением сна от воздушных тревог

В первую очередь врач советует избавиться от паники, если вы плохо засыпаете, ведь это нормальная физиологическая реакция на стресс. Она добавляет, что человеческий организм обладает определенным потенциалом самоисцеления, поэтому для начала можно наладить режим сна.

В конце концов, отмечает специалист, даже если сирена прозвучит в три часа ночи, к этому времени организм уже будет иметь ресурс.

Для того чтобы легче засыпать, следуйте этим советам:

ложитесь в одно и то же время суток;

не нагружайте свой мозг перед сном информационно;

сокращайте потребление той информации, к которой вы уязвимы;

за час до сна выпейте травяного чая;

разрешайте себе маленькие телесные радости.

А вот распространенная методика взбодриться, выпив много кофе, ошибочная. Потому что ресурс организма ограниченный, и он измотается быстрее, если искусственно его стимулировать.

Следуйте такой технике перед сном

Вы можете попытаться постепенно расслаблять все мышцы поочередно, ведь в течение дня они постоянно напряжены.

Другая эффективная техника - нормализация дыхания "на 4-7-8 секунд". Сначала считайте до 4 и одновременно вдыхайте, пока считаете до 7, задерживайте дыхание и на 8 выдыхайте. Повторите это упражнение несколько раз.

Откуда черпать силы после бессонных ночей

Эксперт советует семь ресурсов для адаптации в условиях повышенного стресса: