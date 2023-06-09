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Як вибрати справжнє вершкове масло в магазині відповідно до ДСТУ: поради для українців

Як вибирати вершкове масло в магазині (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Сьогодні на полицях магазинів представлено багато виробників вершкового масла, і дізнатися, який із них добросовісний, може бути не так просто. Однак знаючи, яким повинен бути продукт відповідно до норм, вибір стає простішим.

На що звертати увагу при виборі якісного масла - читайте нижче в матеріалі Styler.

Смак і запах

Згідно з ДСТУ, і солодковершкове, і кисловершкове масло буде мати яскраво виражений вершковий смак. Однак у першому випадку з присмаком пастеризації, а в другому - з кислинкою.

Якщо масло виготовлене із топленого молока, тоді продукт матиме відповідний смак. Навіть якщо він дуже яскраво виражений, відповідно до норм це допускається.

Запах у будь-якого масла може бути несильним вершковим.

Зовнішній вигляд

Консистенція та зовнішній вигляд масла повинні бути однорідними, щільними. У розрізі поверхня повинна бути сухою та трохи блискучою. Однак легка матовість також дозволяється.

Колір

Забарвлення якісного вершкового масла може варіюватися від світло-жовтого та жовтого. А для масла з топленого молока - від світло-жовтого до темно-жовтого. Але зверніть увагу, що колір повинен бути однорідним і без змін.

Що може бути в складі хорошого масла

Відповідно до ДСТУ, склад може бути таким:

  • молоко коров'яче незбиране;
  • вершки та молоко знежирене, отримані з молока коров'ячого;
  • вершки пластичні і підсирні;
  • молоко незбиране сухе або молоко нежирне сухе;
  • маслянка-сировина та маслянка-суха;
  • закваска бактеріальна або заквашувальний препарат;
  • сіль кухонна харчова "Екстра" або вищого ґатунку;
  • екстракт аннато;
  • бета-каротин мікробіологічний або бета-каротин в олії "каролін" мікробіологічний;
  • ретинол (вітамін А);
  • вода питна.

Як перевірити масло вдома

Без усіляких складних експериментів просто розтопіть шматок масла.

Якщо після цього в жовтій рідині плавають білі або світло-жовті грудки, є ймовірність того, що до складу додали рослинні жири.

Річ у тому, що рослинні жири мають температуру плавлення до трьох разів вище, ніж у вершкового масла, тому залишаються на поверхні.

До речі, раніше ми розповідали, як перевірити справжність кисломолочного сиру.

Читайте також, як перевірити свіжість м'яса прямо біля вітрини.

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