Як вибрати справжнє вершкове масло в магазині відповідно до ДСТУ: поради для українців

Смак і запах

Згідно з ДСТУ, і солодковершкове, і кисловершкове масло буде мати яскраво виражений вершковий смак. Однак у першому випадку з присмаком пастеризації, а в другому - з кислинкою.

Якщо масло виготовлене із топленого молока, тоді продукт матиме відповідний смак. Навіть якщо він дуже яскраво виражений, відповідно до норм це допускається.

Запах у будь-якого масла може бути несильним вершковим.

Зовнішній вигляд

Консистенція та зовнішній вигляд масла повинні бути однорідними, щільними. У розрізі поверхня повинна бути сухою та трохи блискучою. Однак легка матовість також дозволяється.

Колір

Забарвлення якісного вершкового масла може варіюватися від світло-жовтого та жовтого. А для масла з топленого молока - від світло-жовтого до темно-жовтого. Але зверніть увагу, що колір повинен бути однорідним і без змін.

Що може бути в складі хорошого масла

Відповідно до ДСТУ, склад може бути таким:

молоко коров'яче незбиране;

вершки та молоко знежирене, отримані з молока коров'ячого;

вершки пластичні і підсирні;

молоко незбиране сухе або молоко нежирне сухе;

маслянка-сировина та маслянка-суха;

закваска бактеріальна або заквашувальний препарат;

сіль кухонна харчова "Екстра" або вищого ґатунку;

екстракт аннато;

бета-каротин мікробіологічний або бета-каротин в олії "каролін" мікробіологічний;

ретинол (вітамін А);

вода питна.

Як перевірити масло вдома

Без усіляких складних експериментів просто розтопіть шматок масла.

Якщо після цього в жовтій рідині плавають білі або світло-жовті грудки, є ймовірність того, що до складу додали рослинні жири.

Річ у тому, що рослинні жири мають температуру плавлення до трьох разів вище, ніж у вершкового масла, тому залишаються на поверхні.