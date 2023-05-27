Як перевірити свіжість м'яса, не відходячи від вітрини: дієві поради

Сьогодні на вітринах в супермаркетах дуже багато різноманітного м'яса:курятини, яловичини, свинини тощо. Причому знайти можна як на будь-який смак, так і на будь-який гаманець. Проте дорого не завжди означає якісно, а дешево - шкідливо.

Міні-тест

Один із найкращих спо собів перевірити свіжість м’яса через його упаковку - це зробити просту пальцеву пробу.

Стисніть його поверхню кінчиками пальців, потім відразу ж приберіть їх. Негайно подивіться на м'ясо: якщо ви помітите, що м'ясо відразу повертається на місце, значить, воно дуже свіже.

Саме це означає, що рівень води в продукті хороший і м'ясо готове до вживання.

Якщо ви помітите, що ця частина залишається нерухомою під дією тиску і не повертається до своєї первісної форми, значить, цей шматок м'яса вже недостатньо свіжий. Краще вибрати інше.

Великою перевагою цього швидкого тесту є те, що ви можете доторкнутися до м'яса, не знімаючи упаковки.

Колір

Якщо м'ясо має світло-рожевий, перламутровий або прямо-таки яскраво-червоний (яловичина) це говорить про те, що тварину годували поживним кормом: м'ясо свіже та нешкідливе.

Якщо продукт на поверхні починає жовтіти, то м'ясо несвіже, краще не купуйте його. У нього буде неприємний і своєрідний смак.

Термін придатності

Логічно, коли мова йде про свіжість м'яса, показником є термін придатності. Тому в першу чергу завжди перевіряйте етикетку упаковки.

Якщо м'ясо прострочене, термін закінчується в той же день або якщо ви не вказали точну дату, радимо вам не купувати продукт, незалежно від ціни.

На що ще треба звернути увагу

Також звертайте увагу, щоб упаковка не була відкрита, у зворотньому випадку бактерії вже там оселилися.

Також перевірте, чи всі шматки м’яса схожі: там можуть ховатися шматочки сумнівного вигляду або занадто жирні. Дійсно, є певні промислові лотки, які можуть змішувати шматки низької якості.