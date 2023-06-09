Як вибрати справжнє вершкове масло в магазині відповідно до ДСТУ: поради для українців
Сьогодні на полицях магазинів представлено багато виробників вершкового масла, і дізнатися, який із них добросовісний, може бути не так просто. Однак знаючи, яким повинен бути продукт відповідно до норм, вибір стає простішим.
На що звертати увагу при виборі якісного масла - читайте нижче в матеріалі Styler.
Смак і запах
Згідно з ДСТУ, і солодковершкове, і кисловершкове масло буде мати яскраво виражений вершковий смак. Однак у першому випадку з присмаком пастеризації, а в другому - з кислинкою.
Якщо масло виготовлене із топленого молока, тоді продукт матиме відповідний смак. Навіть якщо він дуже яскраво виражений, відповідно до норм це допускається.
Запах у будь-якого масла може бути несильним вершковим.
Зовнішній вигляд
Консистенція та зовнішній вигляд масла повинні бути однорідними, щільними. У розрізі поверхня повинна бути сухою та трохи блискучою. Однак легка матовість також дозволяється.
Колір
Забарвлення якісного вершкового масла може варіюватися від світло-жовтого та жовтого. А для масла з топленого молока - від світло-жовтого до темно-жовтого. Але зверніть увагу, що колір повинен бути однорідним і без змін.
Що може бути в складі хорошого масла
Відповідно до ДСТУ, склад може бути таким:
- молоко коров'яче незбиране;
- вершки та молоко знежирене, отримані з молока коров'ячого;
- вершки пластичні і підсирні;
- молоко незбиране сухе або молоко нежирне сухе;
- маслянка-сировина та маслянка-суха;
- закваска бактеріальна або заквашувальний препарат;
- сіль кухонна харчова "Екстра" або вищого ґатунку;
- екстракт аннато;
- бета-каротин мікробіологічний або бета-каротин в олії "каролін" мікробіологічний;
- ретинол (вітамін А);
- вода питна.
Як перевірити масло вдома
Без усіляких складних експериментів просто розтопіть шматок масла.
Якщо після цього в жовтій рідині плавають білі або світло-жовті грудки, є ймовірність того, що до складу додали рослинні жири.
Річ у тому, що рослинні жири мають температуру плавлення до трьох разів вище, ніж у вершкового масла, тому залишаються на поверхні.
До речі, раніше ми розповідали, як перевірити справжність кисломолочного сиру.
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