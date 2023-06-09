Как выбрать настоящее сливочное масло в магазине в соответствии с ДСТУ: советы для украинцев
Сегодня на полках магазинов представлено много производителей сливочного масла, и узнать, какой из них добросовестный, может быть не так просто. Однако зная, каким должен быть продукт в соответствии с нормами, выбор становится проще.
На что обращать внимание при выборе качественного масла - читайте ниже в материале Styler.
Вкус и запах
Согласно ДСТУ, и сладкосливочное, и кислосливочное масло будет иметь ярко выраженный сливочный вкус. Однако в первом случае с привкусом пастеризации, а во втором - с кислинкой.
Если масло изготовлено из топленого молока, то продукт будет иметь соответствующий вкус. Даже если он очень ярко выражен, в соответствии с нормами это допускается.
Запах у любого масла может быть несильным сливочным.
Внешний вид
Консистенция и внешний вид масла должны быть однородными, плотными. В разрезе поверхность должна быть сухой и слегка блестящей. Однако легкая матовость тоже разрешается.
Цвет
У качественного сливочного масла он может варьироваться от светло-желтого и желтого. А для масла из топленого молока - от светло-желтого до темно-желтого. Но обратите внимание, что цвет должен быть однородным по-прежнему.
Что может быть в составе хорошего масла
Согласно ГОСТу, состав может быть следующим:
- молоко коровье цельное;
- сливки и обезжиренное молоко, полученные из молока коровьего;
- сливки пластичные и подсырные;
- молоко цельное сухое или молоко нежирное сухое;
- масленка-сырье и масленка-сухое;
- закваска бактериальная или заквашивающая препарат;
- соль поваренная пищевая "Экстра" или высшего сорта;
- экстракт аннато;
- бета-каротин микробиологический или бета-каротин в масле "каролин" микробиологический;
- ретинол (витамин А);
- вода питьевая.
Как проверить масло дома
Без всяких сложных экспериментов просто растопите кусок масла.
Если после этого в желтой жидкости плавают белые или желтые комки, есть вероятность того, что в состав добавили растительные жиры.
Дело в том, что растительные жиры имеют температуру плавления в три раза выше, чем у сливочного масла, поэтому остаются на поверхности.
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