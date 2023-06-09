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Как выбрать настоящее сливочное масло в магазине в соответствии с ДСТУ: советы для украинцев

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Украина, Пятница 09 июня 2023 08:28
Как выбрать настоящее сливочное масло в магазине в соответствии с ДСТУ: советы для украинцев Как выбирать сливочное масло в магазине (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Сегодня на полках магазинов представлено много производителей сливочного масла, и узнать, какой из них добросовестный, может быть не так просто. Однако зная, каким должен быть продукт в соответствии с нормами, выбор становится проще.

На что обращать внимание при выборе качественного масла - читайте ниже в материале Styler.

Вкус и запах

Согласно ДСТУ, и сладкосливочное, и кислосливочное масло будет иметь ярко выраженный сливочный вкус. Однако в первом случае с привкусом пастеризации, а во втором - с кислинкой.

Если масло изготовлено из топленого молока, то продукт будет иметь соответствующий вкус. Даже если он очень ярко выражен, в соответствии с нормами это допускается.

Запах у любого масла может быть несильным сливочным.

Внешний вид

Консистенция и внешний вид масла должны быть однородными, плотными. В разрезе поверхность должна быть сухой и слегка блестящей. Однако легкая матовость тоже разрешается.

Цвет

У качественного сливочного масла он может варьироваться от светло-желтого и желтого. А для масла из топленого молока - от светло-желтого до темно-желтого. Но обратите внимание, что цвет должен быть однородным по-прежнему.

Что может быть в составе хорошего масла

Согласно ГОСТу, состав может быть следующим:

  • молоко коровье цельное;
  • сливки и обезжиренное молоко, полученные из молока коровьего;
  • сливки пластичные и подсырные;
  • молоко цельное сухое или молоко нежирное сухое;
  • масленка-сырье и масленка-сухое;
  • закваска бактериальная или заквашивающая препарат;
  • соль поваренная пищевая "Экстра" или высшего сорта;
  • экстракт аннато;
  • бета-каротин микробиологический или бета-каротин в масле "каролин" микробиологический;
  • ретинол (витамин А);
  • вода питьевая.

Как проверить масло дома

Без всяких сложных экспериментов просто растопите кусок масла.

Если после этого в желтой жидкости плавают белые или желтые комки, есть вероятность того, что в состав добавили растительные жиры.

Дело в том, что растительные жиры имеют температуру плавления в три раза выше, чем у сливочного масла, поэтому остаются на поверхности.

Кстати, раньше мы рассказывали, как проверить подлинность творога.

Читайте также, как проверить свежесть мяса прямо у витрины.

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