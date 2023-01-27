Як вибрати штани, які будуть ідеально "сидіти": варіанти для кожного типу фігури

Перевернутий трикутник

Відмінними рисами цього типу фігури є широкі квадратні плечі, менші стегна та відсутність чіткого розмежування між талією та стегнами.

Людям з таким типом фігури варто уникати вузьких штанів. Щоб збалансувати верхню та нижню частини тіла, спробуйте більш вільні штани. Широкі брюки або палаццо - хороший вибір.

Водночас вибирайте щось мінімальне для верхньої частини образу.

Тип фігури - перевернутий трикутник (фото: 5minutecrafts)

Пісочний годинник

У такого типу фігури верх і низ мають однаковий розмір. Експерти радять уникати спортивних штанів.

Виберіть краще штани з завищеною талією, які будуть облягати бедра. Підберіть вузький або вільний топ на свій смак, щоб доповнити образ.

Пісочний годинник (фото: 5minutecrafts)

Груша

Грушоподібна форма тіла означає, що у людини виражена талія, ширші стегна і вузькі плечі. Уникайте штанів з великими кишенями та візерунками.

Вузькі брюки та моделі з низькою посадкою підкреслять широкі стегна та зроблять їх ще більшими.

Краще обрати штани "Кльош" з високою посадкою.

Тип фігури - груша (фото: 5minutecrafts)

Прямокутник

Цей тип фігури можна впізнати за однаковим розміром бюста та стегон, прямими стегнами та відсутністю виразності талії.

Необхідно уникати штанів прямого крою. Відмінним вибором стануть штани з низькою або середньою посадкою. Спробуйте також додати трохи об’єму і привернути увагу до стегон, вибравши штани з великими кишенями.

Прямокутник (фото: 5minutecrafts)

Яблуко

Такий тип фігури має вузькі стегна, повноту в області живота і широку спину. Дуже звужені штани з високою талією не підходять для такого типу.

Краще обирати штани із середньою посадкою і широкими штанинами. Візуально позбутися від зайвого об’єму допоможуть штани з застібкою збоку.

Тип фігури - яблуко (фото: 5minutecrafts)