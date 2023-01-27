Как выбрать брюки, которые будут идеально "сидеть": варианты для каждого типа фигуры

Перевернутый треугольник

Отличительными чертами этого типа фигуры являются широкие квадратные плечи, меньшие бедра и отсутствие четкого разграничения между талией и бедрами.

Людям с таким типом фигуры следует избегать узких штанов. Чтобы сбалансировать верхнюю и нижнюю части тела, попробуйте свободные штаны. Широкие брюки или палаццо - хороший выбор.

В то же время выбирайте что-нибудь минимальное для верхней части образа.

Тип фигуры - перевернутый треугольник (фото: 5minutecrafts)

Песочные часы

У такого типа фигуры верх и низ имеют одинаковый размер. Эксперты советуют избегать спортивных штанов.

Выберите лучшее брюки с завышенной талией, которые будут облегать бедра. Подберите узкий или свободный топ по своему вкусу, чтобы дополнить образ.

Песочные часы (фото: 5minutecrafts)

Груша

Грушевидная форма тела означает, что у человека выражена талия, более широкие бедра и узкие плечи. Избегайте брюк с большими карманами и узорами.

Узкие брюки и модели с низкой посадкой подчеркнут широкие бедра и сделают их еще больше.

Лучше выбрать штаны "Клеш" с высокой посадкой.

Тип фигуры - груша (фото: 5minutecrafts)

Прямоугольник

Этот тип фигуры можно узнать по одинаковому размеру бюста и бедер, прямым бедрам и отсутствию выраженности талии.

Необходимо избегать брюк прямого кроя. Отличным выбором станут брюки с низкой или средней посадкой. Попробуйте также добавить немного объема и привлечь внимание к бедрам, выбрав брюки с большими карманами.

Прямоугольник (фото: 5minutecrafts)

Яблоко

Такой тип фигуры имеет узкие бедра, полноту в области живота и широкую спину. Очень зауженные брюки с высокой талией не подходят для такого типа.

Лучше выбирать штаны со средней посадкой и широкими штанинами. Зрительно избавиться от лишнего объема помогут штаны с застежкой сбоку.

Тип фигуры - яблоко (фото: 5minutecrafts)