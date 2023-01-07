Как выбрать оливковое масло и не выбросить деньги: главное правило

Оливковое масло – не только вкусное, но и полезное для здоровья. А еще оно немало стоит. Так что с выбором масла нужно быть осторожнее, чтобы не потратить деньги на непонятную жидкость.

Об этом в Instagram рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик.

Главное правило выбора

Самое первое и самое простое правило: не покупайте масло на разлив.

По словам эксперта, она покупала такое масло и проверяла в лаборатории. Оказалось, что в бутылках было обычное подсолнечное масло.

Важные советы по выбору масла

Покупая целую бутылку масла, отдайте предпочтение тому, которое в стекле и затемнено.

Не экономьте.

Смотрите на маркировку. На банке качественного оливкового масла должен быть штрих-код страны-производителя.

Важно: это не может быть Украина. Оливковое масло привозят из Испании, Италии, Греции. Реже – из Турции, Сирии или Израиля.

Хорошо, когда на банке есть индексы PDO, PGA. Это свидетельствует о том, что масло было сделано в соответствии со стандартами страны-производителя.

Какой тип масла выбрать

Выбирайте масло Extra Virgin – первого холодного отжима (нерафинированное). Это масло из свежих оливок, без консервантов и термической обработки. Вся польза оливок сохраняется.

Смотрите срок хранения. Масло холодного отжима не может храниться больше года. Если на этикетке указан больший срок, масло обработано. На таком лучше жарить.

Кстати, дома масло лучше тоже долго не хранить, а использовать в течение максимум трех месяцев. Далее нерафинированное оливковое масло начнет горчить.

Правила приготовления на оливковом масле

Во время жарки не используйте масло дважды

Храните при температуре не выше 25 градусов и не ниже 7. При замораживании масло кристаллизуется и в нем образуется осадок.