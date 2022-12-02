Як вибрати найсмачніші та якісні мандарини: з цими порадами точно не помилитеся!

Які сорти мандарин найсолодші

Найпопулярніший сорт Мандарин - це Клементин. Вони солодкі, майже без кісточок. Ще один солодкий сорт – це Сацума. Такі мандарини зберігаються довше і дуже рідко бувають кислими.

Клементин зазвичай дрібні, у них тонка та глянсова шкірка. Інші сорти з Іспанії відрізняються більш товстою шкіркою, яка легко чиститься та яскраво-оранжевим кольором.

Також солодкий сорт – мінеола. Це гібрид, який отримали в результаті схрещування марокканського сорту Танжерін та грейпфрута сорту Дункан. Плоди формою нагадують грушу, колір - помаранчевий, яскравий і з червонуватим відтінком. У таких мандарин тонка шкірка і багато кісточок.

Мандарини з Абхазії кисло-солодкі та відрізняються вираженою кислинкою у післясмаку. Вони невеликі, жовто-жовтогарячі й на шкірці бувають цятки або прожилки зеленого кольору.

Турецькі мандарини містять багато кісточок. Вони невеликі, шкірка тонка і погано чиститься. Чим яскравіше забарвлення - тим вони солодші.

У звичайних мандарин світліша шкірка і найчастіше смак кислуватий або кисло-солодкий.

Як вибирати мандарини

Важкі мандарини – солодкі. Коли фрукт зривають із дерева, він починає втрачати свій сік і вага знижується. При зважуванні звертайте увагу на кількість фруктів на 1 кг - якщо в пакеті їх багато, то вони вже почали втрачати свій сік.

Візьміть мандарин у руку – якщо він важкий, то варто його брати. Якщо легкий – шукайте інші фрукти.

Шкірка. Вона вкаже на свіжість фруктів. Шкірка має бути твердою. Якщо шкірка тонка і швидко знімається, то фрукт почав втрачати свою соковитість.

Тім'ячко. Місце зриву з дерева у мандарину має бути білим та м'яким. Якщо там є темні плями, то фрукт почав підсихати.

Листя. Мандарини з листям варті вашої уваги, тому що за ними можна визначити свіжість фрукта. Якщо листя соковите, зелене і м'яке - мандарини зовсім свіжі.