Как выбрать колготки под платье на Новый год: стилист дала советы и поделилась лайфхаками (видео)

В преддверии новогодних вечеринок и корпоративов многие модницы уже занялись поисками того самого платья, а также обуви и аксессуаров. Особое внимание также следует уделить колготкам. Поскольку на Новый год много времени проводят в движении, танцуют и веселятся, важно, чтобы колготки были удобными, а также дополняли образ.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Елены Шевченко решило рассказать, на что обратить внимание при выборе колготок.

Стилист отметила, что важно учитывать несколько ключевых правил.

Тип платья

Короткое платье

Если вы присмотрели короткое новогоднее платье, важно выбрать колготки, которые будут выглядеть гармонично и не привлекать лишнего внимания. Черные или темные однотонные колготки (матовые или с блеском) подойдут идеально.

Длинное платье

С длинным платьем можно поэкспериментировать с колготками с декоративными элементами (например, с вышивкой, узорами или легким блеском). Важно помнить, что колготки должны быть достаточно плотными, чтобы поддерживать образ, но не отвлекать внимание от самого платья.

Плотность колготок

"Чем тоньше платье, тем тоньше должны быть колготки", - отметила Шевченко.

Легкие платья из воздушных тканей - выбираем 20-40 DEN, если платье из тяжелого трикотажа или атласа - подходят варианты 40-60 DEN.

Но под праздничные платья обычно следует выбирать полупрозрачные колготки для легкости образа.

Цвет колготок

Колготки могут быть в тон платья - это создает плавный переход и зрительно удлиняет ноги.

Также они могут быть в тон к обуви - еще один способ сделать ноги длиннее и образ гармоничным.

Если платье и обувь одного цвета, подойдут полупрозрачные колготки.

Для светлых образов подойдут светлые колготки, для темных – темные.

Декоративные элементы

Люрекс - отличный вариант для праздников, придает блеск и праздничность.

Стразы - подчеркнут оригинальность и превратят даже базовое платье в яркий вечерний образ.

Тематика и стиль новогоднего праздника

Если у вас тематическая вечеринка, например, в стиле ретро или в каком-то ярком цветовом решении (красный, золотой, серебряный), выберите колготки, которые соответствуют общей палитре.

Для более элегантных мероприятий выбирайте колготки с минимальными декоративными элементами - например, с легким блеском или однотонные, но качественные.