Як вибрати якісний обігрівач: головні поради для утеплення помешкання

Цьогоріч осінь видалася доволі теплою, тому можна припустити, що зима так само не лютуватиме завірюхами та рясними снігопадами. Однак очевидно, що морози прийдуть, тож варто підготувати своє помешкання та утеплити його.
Як це правильно зробити та що варто придбати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: стаття Moyo, стаття Yasno.
Насамперед потрібно знати, що вони бувають кількох видів:
Розгляньмо переваги та недоліки кожного з них.
Масляний радіатор - це саме те, про що згадують при слові "обігрівач". Це зрозуміла та проста конструкція, яка до того ж відносно недорога. Масляний радіатор може бути повноцінною заміною батареям.
Радіатори не сушать повітря, проте під час вироблення тепла, нагрівають власний корпус, через що зростають енерговитрати.
Ціни на масляні радіатори (скриншот)
Конвектори зазвичай є найпопулярнішим вибором, оскільки мають доступну ціну. Вони також швидко нагріваються та не знижують рівень вологи в приміщенні. Серед недоліків варто згадати нерівномірне нагрівання в кімнатах із високими стелями та вищі за середні витрати на електроенергію.
Ціни на конвектори (скриншот)
Керамічні обігрівачі вважають одним із найкращих варіантів для квартири. Вони ще довго утримують тепло після відключення від живлення та мають помірні витрати електроенергії. Однак їхня вартість вища за середню на опалювальні прилади.
Ціни на керамічні обігрівачі (скриншот)
Інфрачервоні обігрівачі мають безліч варіацій виготовлення, адже це залежить від їхньої потужності. У цьому випадку з'являється також такий показник як площа обігріву, який може мати вагоме значення, якщо ви шукаєте обігрівач для квартири чи певної кімнати. Адже великий будинок ви не охопите.
Найбільша перевага ІЧ-обігрівачів полягає в тому, що вони гріють не повітря, а об'єкти навколо. Експерти зазначають лише один "мінус" таких опалювальних приладів - вартість вища за керамічні обігрівачі.
Ціни на інфрачервоні обігрівачі (скриншот)
Тепловентилятори в народі більш відомі як "дуйчики". Вони прості у використанні та можуть швидко "нагнати" теплого повітря. І вартість такого приладу порівняно не висока. Проте "дуйчики" можуть сильно сушити повітря в кімнаті та неекономно використовувати електроенергію.
Ціни на тепловентилятори (скриншот)
Теплові завіси ззовні схожі на спліт-системи, які не дають холодному повітрю "заходити" до приміщення через вікна чи двері. Зазвичай таке обладнання використовують в офісах, магазинах тощо.
Так само влітку вони не пропускатимуть гаряче повітря й зберігатимуть у приміщенні прохолоду. Але під час роботи теплові завіси видають шум.
Ціни на теплові завіси (скриншот)
Для початку огляньте свою кімнату та оселю, щоб зрозуміти, наскільки холодно у вас може бути:
Типи обігрівачів для різних типів помешкання:
Раніше ми розповідали про новий лайфхак, як утеплити на зиму вікна, щоб не мерзнути.
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