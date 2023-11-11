Як вибрати якісний обігрівач: головні поради для утеплення помешкання

Який обігрівач вам потрібен

Насамперед потрібно знати, що вони бувають кількох видів:

масляний радіатор

конвектор

керамічний обігрівач

інфрачервоний обігрівач

тепловентилятор

теплова завіса

Розгляньмо переваги та недоліки кожного з них.

Масляний радіатор - це саме те, про що згадують при слові "обігрівач". Це зрозуміла та проста конструкція, яка до того ж відносно недорога. Масляний радіатор може бути повноцінною заміною батареям.

Радіатори не сушать повітря, проте під час вироблення тепла, нагрівають власний корпус, через що зростають енерговитрати.

Ціни на масляні радіатори (скриншот)

Конвектори зазвичай є найпопулярнішим вибором, оскільки мають доступну ціну. Вони також швидко нагріваються та не знижують рівень вологи в приміщенні. Серед недоліків варто згадати нерівномірне нагрівання в кімнатах із високими стелями та вищі за середні витрати на електроенергію.

Ціни на конвектори (скриншот)

Керамічні обігрівачі вважають одним із найкращих варіантів для квартири. Вони ще довго утримують тепло після відключення від живлення та мають помірні витрати електроенергії. Однак їхня вартість вища за середню на опалювальні прилади.

Ціни на керамічні обігрівачі (скриншот)

Інфрачервоні обігрівачі мають безліч варіацій виготовлення, адже це залежить від їхньої потужності. У цьому випадку з'являється також такий показник як площа обігріву, який може мати вагоме значення, якщо ви шукаєте обігрівач для квартири чи певної кімнати. Адже великий будинок ви не охопите.

Найбільша перевага ІЧ-обігрівачів полягає в тому, що вони гріють не повітря, а об'єкти навколо. Експерти зазначають лише один "мінус" таких опалювальних приладів - вартість вища за керамічні обігрівачі.

Ціни на інфрачервоні обігрівачі (скриншот)

Тепловентилятори в народі більш відомі як "дуйчики". Вони прості у використанні та можуть швидко "нагнати" теплого повітря. І вартість такого приладу порівняно не висока. Проте "дуйчики" можуть сильно сушити повітря в кімнаті та неекономно використовувати електроенергію.

Ціни на тепловентилятори (скриншот)

Теплові завіси ззовні схожі на спліт-системи, які не дають холодному повітрю "заходити" до приміщення через вікна чи двері. Зазвичай таке обладнання використовують в офісах, магазинах тощо.

Так само влітку вони не пропускатимуть гаряче повітря й зберігатимуть у приміщенні прохолоду. Але під час роботи теплові завіси видають шум.

Ціни на теплові завіси (скриншот)

Параметри для вибору обігрівача

Для початку огляньте свою кімнату та оселю, щоб зрозуміти, наскільки холодно у вас може бути:

товщина стін . Якщо у вас немає шару теплоізоляції чи його товщина незначна, обирайте опалювальний прилад з надлишком потужності у 20-25%.

. Якщо у вас немає шару теплоізоляції чи його товщина незначна, обирайте опалювальний прилад з надлишком потужності у 20-25%. тип вікон . Одинарний склопакет завжди гірше утримує тепло, ніж подвійний чи потрійний.

. Одинарний склопакет завжди гірше утримує тепло, ніж подвійний чи потрійний. розмір і кількість вікон . Велика кількість чи параметри вікон часто стають причиною підвищення тепловтрат.

. Велика кількість чи параметри вікон часто стають причиною підвищення тепловтрат. висота стель. У випадку високої стелі не віддавайте перевагу конвекторам, тому що від них тепле повітря підіймається.

Типи обігрівачів для різних типів помешкання:

приватний будинок - електричні обігрівачі з настінним або підлоговим монтажем

- електричні обігрівачі з настінним або підлоговим монтажем однокімнатна квартира - тонкий керамічний чи інфрачервоний обігрівач з монтажем до стіни

- тонкий керамічний чи інфрачервоний обігрівач з монтажем до стіни багатокімнатна квартира - тут краще мати кілька обігрівачів для всіх кімнат. Наприклад, у ванну варто брати вологостійкий прилад із закритим ТЕНом.

- тут краще мати кілька обігрівачів для всіх кімнат. Наприклад, у ванну варто брати вологостійкий прилад із закритим ТЕНом. офіс - теплова завіса чи УФО

Ще кілька порад для утеплення оселі