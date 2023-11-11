Как выбрать качественный обогреватель: главные советы для утепления квартиры

В этом году осень оказалась довольно теплой, поэтому можно предположить, что зима так же не будет свирепствовать вьюгами и обильными снегопадами. Однако очевидно, что морозы придут, поэтому следует подготовить свое жилье и утеплить его.
Как это правильно сделать и что стоит купить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: статья Moyo, статья Yasno.
Прежде всего, нужно знать, что они бывают нескольких видов:
Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из них.
Масляный радиатор - это именно то, о чем вспоминают при слове "обогреватель". Это понятная и простая конструкция, которая к тому же относительно недорогая. Масляный радиатор может являться полноценной заменой батареям.
Радиаторы не сушат воздух, однако при выработке тепла нагревают собственный корпус, из-за чего возрастают энергозатраты.
Цены на масляные радиаторы (скриншот)
Конвекторы обычно являются самым популярным выбором, поскольку доступны в цене. Они также быстро нагреваются и не снижают уровень влаги в помещении. Среди недостатков стоит упомянуть неравномерный нагрев в комнатах с высокими потолками и выше средних затрат на электроэнергию.
Цены на конвекторы (скриншот)
Керамические обогреватели считаются одним из самых лучших вариантов для квартиры. Они долго удерживают тепло после отключения от питания и имеют умеренные расходы электроэнергии. Однако их стоимость выше средней на отопительные приборы.
Цены на керамические обогреватели (скриншот)
Инфракрасные обогреватели обладают множеством вариаций изготовления, ведь это зависит от их мощности. В этом случае появляется также такой показатель как площадь обогрева, который может иметь значимое значение, если вы ищете обогреватель для квартиры или определенной комнаты. Ведь большой дом вы не охватите.
Наибольшее преимущество ИК-обогревателей состоит в том, что они греют не воздух, а объекты вокруг. Эксперты отмечают лишь один "минус" таких отопительных приборов - стоимость выше керамических обогревателей.
Цены на инфракрасные обогреватели (скриншот)
Тепловентиляторы в народе более известны как "дуйчики". Они просты в использовании и могут быстро "нагнать" теплый воздух. И стоимость такого прибора сравнительно не высокая. Тем не менее "дуйчики" могут сильно сушить воздух в комнате и неэкономно использовать электроэнергию.
Цены на тепловентиляторы (скриншот)
Тепловые завесы снаружи похожи на сплит-системы, которые не дают холодному воздуху "заходить" в помещение через окна или двери. Обычно такое оборудование используется в офисах, магазинах и т. д.
Так же летом они не будут пропускать горячий воздух и будут хранить в помещении прохладу. Но при работе тепловые завесы издают шум.
Цены на тепловые завесы (скриншот)
Для начала осмотрите свою комнату и дом, чтобы понять, насколько холодно у вас может быть:
Типы обогревателей для различных типов жилья:
Раньше мы рассказывали о новом лайфхаке, как утеплить на зиму окна, чтобы не мерзнуть.
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