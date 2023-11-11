Как выбрать качественный обогреватель: главные советы для утепления квартиры

Какой обогреватель вам нужен

Прежде всего, нужно знать, что они бывают нескольких видов:

масляный радиатор

конвектор

керамический обогреватель

инфракрасный обогреватель

тепловентилятор

тепловой занавес

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из них.

Масляный радиатор - это именно то, о чем вспоминают при слове "обогреватель". Это понятная и простая конструкция, которая к тому же относительно недорогая. Масляный радиатор может являться полноценной заменой батареям.

Радиаторы не сушат воздух, однако при выработке тепла нагревают собственный корпус, из-за чего возрастают энергозатраты.

Цены на масляные радиаторы (скриншот)

Конвекторы обычно являются самым популярным выбором, поскольку доступны в цене. Они также быстро нагреваются и не снижают уровень влаги в помещении. Среди недостатков стоит упомянуть неравномерный нагрев в комнатах с высокими потолками и выше средних затрат на электроэнергию.

Цены на конвекторы (скриншот)

Керамические обогреватели считаются одним из самых лучших вариантов для квартиры. Они долго удерживают тепло после отключения от питания и имеют умеренные расходы электроэнергии. Однако их стоимость выше средней на отопительные приборы.

Цены на керамические обогреватели (скриншот)

Инфракрасные обогреватели обладают множеством вариаций изготовления, ведь это зависит от их мощности. В этом случае появляется также такой показатель как площадь обогрева, который может иметь значимое значение, если вы ищете обогреватель для квартиры или определенной комнаты. Ведь большой дом вы не охватите.

Наибольшее преимущество ИК-обогревателей состоит в том, что они греют не воздух, а объекты вокруг. Эксперты отмечают лишь один "минус" таких отопительных приборов - стоимость выше керамических обогревателей.

Цены на инфракрасные обогреватели (скриншот)

Тепловентиляторы в народе более известны как "дуйчики". Они просты в использовании и могут быстро "нагнать" теплый воздух. И стоимость такого прибора сравнительно не высокая. Тем не менее "дуйчики" могут сильно сушить воздух в комнате и неэкономно использовать электроэнергию.

Цены на тепловентиляторы (скриншот)

Тепловые завесы снаружи похожи на сплит-системы, которые не дают холодному воздуху "заходить" в помещение через окна или двери. Обычно такое оборудование используется в офисах, магазинах и т. д.

Так же летом они не будут пропускать горячий воздух и будут хранить в помещении прохладу. Но при работе тепловые завесы издают шум.

Цены на тепловые завесы (скриншот)

Параметры для выбора обогревателя

Для начала осмотрите свою комнату и дом, чтобы понять, насколько холодно у вас может быть:

толщина стен . Если у вас нет слоя теплоизоляции или его толщина незначительна, выбирайте отопительный прибор с избытком мощности в 20-25%.

. Если у вас нет слоя теплоизоляции или его толщина незначительна, выбирайте отопительный прибор с избытком мощности в 20-25%. тип окон . Одинарный стеклопакет всегда хуже удерживает тепло, чем двойной или тройной.

. Одинарный стеклопакет всегда хуже удерживает тепло, чем двойной или тройной. размер и количество окон . Большое количество или параметры окон часто становятся причиной повышения теплопотерь.

. Большое количество или параметры окон часто становятся причиной повышения теплопотерь. высота потолков. В случае высокого потолка не отдавайте предпочтение конвекторам, так как от них теплый воздух поднимается.

Типы обогревателей для различных типов жилья:

частный дом - электрические обогреватели с настенным или напольным монтажом

- электрические обогреватели с настенным или напольным монтажом однокомнатная квартира - тонкий керамический или инфракрасный обогреватель с монтажом к стене

- тонкий керамический или инфракрасный обогреватель с монтажом к стене многокомнатная квартира - здесь лучше иметь несколько обогревателей для всех комнат. К примеру, в ванную следует брать влагостойкий прибор с закрытым ТЭНом.

- здесь лучше иметь несколько обогревателей для всех комнат. К примеру, в ванную следует брать влагостойкий прибор с закрытым ТЭНом. офис - тепловой занавес или УФО

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